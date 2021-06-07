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شروط وضوابط حفر واستخدام آبار المياه الجوفية وفق النظام الجديد

منذ 3 ساعات
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شروط وضوابط حفر واستخدام آبار المياه الجوفية وفق النظام الجديد

علي القحطاني (صدى):
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الاثنين، شروط وضوابط حفر واستخدام آبار المياه الجوفية وفق نظام المياه الجديد.

وأوضحت الوزارة، أن الشروط والضوابط حسب الغرض من الاستخدام وهي إما شروط الحفر حسب الموقع، أو شروط الحفر للأغراض الحضرية والزراعية والصناعية.

وتوجد شروط عامة تتمثل في عدم السماح بحفر أي بئر إلا إذا تم الحصول على رخصة، وتم الالتزام بالمواصفات الفنية، وتم التعاقد مع مقاول حفر آبار مرخص، وكانت الأرض مملوكة بصك أو مستأجرة بعقد موثق.

وهناك شروط ترخيص آبار المزارع التي ليس عليها صكوك: أن يكون للمزرعة سجل زراعي، أن يكون في الأرض بئر محفورة سابقا، أن تكون الأرض محياة بالمزروعات المثمرة، خلو الأرض من المنازعات، تقديم التعهدات المطلوبة.

وتتمثل شروط تصحيح وضع الآبار المحفورة بدون رخصة: تطابق الاشتراطات مع طلب التصحيح حسب الموقع والغرض من الاستخدام، ألا يكون قد ص در على البئر أمر سابق بردمها، أن تكون الآبار محفورة قبل العمل بنظام المياه.

وتعد شروط الترخيص لمزاولة مهنة حفر الآبار هي: تقديم المسوغات المطلوبة، توفر الإمكانات الفنية والبشرية للمقاول، تسجيل معدات و آلات الحفر.

وزارة البيئة
المياه الجوفية
نظام المياه الجديد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128912
منذ ساعتين
طيب ..

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

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