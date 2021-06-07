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بالفيديو.. تسريب جديد لاعتراف زوج ابنة شقيق أردوغان بتوفير أسلحة للمتطرفين في سوريا

منذ ساعتين
1784
بالفيديو.. تسريب جديد لاعتراف زوج ابنة شقيق أردوغان بتوفير أسلحة للمتطرفين في سوريا

وكالات (صدى):
بث ‏زعيم المافيا التركي سادات بكر، تسريباً جديداً لمحادثة دارت بينه وبين السردار أكشي زوج ابنة شقيق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حملت اعترافا واضحا من الأخير بمعرفته ومشاركته في توفير أسلحة وإمدادات عسكرية للمتطرفين في سوريا.

وقال زوج ابنة شقيق أردوغان، أنه كان متواجدًا "في أغلب شحنات الأسلحة المرسلة إلى سوريا"، لافتًا إلى أنهم أرسلوا 4 شحنات كبيرة وقاموا بشراء المعدات ودفع الأموال والجماعات المتطرفة قامت بالتوزيع.

وكان زعيم المافيا التركية قد كشف في مقطع فيديو آخر، تعاون الاستخبارات التركية مع عصابات المافيا لتهريب الأسلحة إلى الميليشيات الإرهابية في سوريا، خاصة جبهة النصرة، قائلًا أن كميات كبيرة من الأسلحة أرسلتها المخابرات التركية إلى ميليشيات جبهة النصرة عبر شركة الأمن التركية "صادات" التابعة للمخابرات التركية.

سوريا
أردوغان
الإرهاب
سادات بكر
زعيم المافيا التركية

التعليقات

محمد
محمد عدد التعليقات : 1
منذ 22 دقيقة
الله ينصر الرئيس بشار الاسد على المتطرفين المدعومين من الارهابي اردوغان

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أحدث التعليقات

شرحبيل
قتل العمد يجب نتف رقبته مثل الدجاجه
ابو محمد
حكمتوا.. الاخوه الي يسبون حضرتوا الموقف..
احمد
شي جميل
ابو محمد
هذا غباء وقلة معرفة بالنساء.. ولازم والد الزوج الخسيس.. ان يخبر ابنه.. بأن النساء يختلفن عن بعض عند الجماع.. منهن من ينزل معها الدم...
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله .. .. بس والله ان الصناعة الصينيه لك عليه،ماهي لياهناك ..يعني ماتروح بعيد..

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