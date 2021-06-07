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هدف: الرخصة المهنية تمنع الاستفادة من الإعانة في حالة واحدة

منذ ساعتين
1635
هدف: الرخصة المهنية تمنع الاستفادة من الإعانة في حالة واحدة

الرياض (صدى):
قال مركز تنمية الموارد البشرية هدف، اليوم الإثنين، أن إصدار الرخصة المهنية لا يمنع من الاستفادة من برنامج إعانة البحث عن عمل، إلا في حالة واحدة فقط.

وقال صندوق هدف عبر حسابه على تويتر أن هذه الحالة هي ارتباط الرخصة المهنية بمزاولة نشاط تجاري وإصدار رخصة أو سجل تجاري.

وفي وقت سابق، جدد هدف التذكير بمزايا برنامج (وصول) للمرأة العاملة، موضحًا أنه يقدم دعم مالي يغطي 80% من قيمة المشوار من وإلى العمل، ويوفر خدمة المواصلات الآمنة بأعلى معايير الجودة بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة.

هدف
الإعانة
الرخصة المهنية
البحث عن عمل

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أحدث التعليقات

شرحبيل
قتل العمد يجب نتف رقبته مثل الدجاجه
ابو محمد
حكمتوا.. الاخوه الي يسبون حضرتوا الموقف..
احمد
شي جميل
ابو محمد
هذا غباء وقلة معرفة بالنساء.. ولازم والد الزوج الخسيس.. ان يخبر ابنه.. بأن النساء يختلفن عن بعض عند الجماع.. منهن من ينزل معها الدم...
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله .. .. بس والله ان الصناعة الصينيه لك عليه،ماهي لياهناك ..يعني ماتروح بعيد..

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