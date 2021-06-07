بالصور.. محافظ أضم يزور بلديتها ويطلع على مشاريعها

حامد العمري (صدى):
قام محافظ أضم أ: عبدالله بن حسن الفيفي بزيارة تفقدية لبلدية المحافظة صباح اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٢/١٠/٢٦هـ وكان في استقباله فور وصوله رئيس بلدية محافظة أضم المهندس عمر بن أحمد الزهراني وموظفو البلدية .
وقد اطلع خلال الزيارة على مشاريع البلدية حيث استهل زيارته بالوقوف على مشروع الحديقة العائلية بالضحي ، وتدشين مبادرة الرسم الحُر على الجداريات لبعض شباب المحافظة المبدعين .
وانتقل بعد ذلك لمشروع المطل والسوق الشعبي ومشروع تحسين مثلث ضبيعة ، والطريق الدائري كما ناقش بعض المشاريع البلدية التي تحت التنفيذ ، مشيداً بجهود البلدية بالمتابعة الجادة لانجازها بوقتها ، كما زار مبنى البلدية والتقى بالموظفين واستمع لشرح عن مايقدمه خدمة العملاء بالبلدية من دور لخدمة المواطنين والمقيمين ، وتابع سير العمل ، واجتمع بصالة الاجتماعات ليشاهد فلم عن المشاريع البلدية .
كما أثنى في نهاية الزيارة على ما شاهده من سلامة سير العمل ، بما يحقق المصلحة العامة التي تخدم المواطنين في محافظة أضم ، والمراكز والهجر التابعة لها بما يحقق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله وتحقيق لرؤية المملكة ٢٠٣٠ .
من جانبه ثمن رئيس بلدية أضم المهندس عمر الزهراني ، زيارة محافظ أضم مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي في سياق تواصل مع الأجهزة الحكومية ، والاطلاع على سير العمل والتعاون المشترك في سبيل خدمة الوطن والمواطن ضمن النطاق الذي تشرف عليه البلدية .