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بالصور.. محافظ أضم يزور بلديتها ويطلع على مشاريعها

منذ 14 ساعة
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بالصور.. محافظ أضم يزور بلديتها ويطلع على مشاريعها

حامد العمري (صدى):
قام محافظ أضم أ: عبدالله بن حسن الفيفي بزيارة تفقدية لبلدية المحافظة صباح اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٢/١٠/٢٦هـ وكان في استقباله فور وصوله رئيس بلدية محافظة أضم المهندس عمر بن أحمد الزهراني وموظفو البلدية .

وقد اطلع خلال الزيارة على مشاريع البلدية حيث استهل زيارته بالوقوف على مشروع الحديقة العائلية بالضحي ، وتدشين مبادرة الرسم الحُر على الجداريات لبعض شباب المحافظة المبدعين .

وانتقل بعد ذلك لمشروع المطل والسوق الشعبي ومشروع تحسين مثلث ضبيعة ، والطريق الدائري كما ناقش بعض المشاريع البلدية التي تحت التنفيذ ، مشيداً بجهود البلدية بالمتابعة الجادة لانجازها بوقتها ، كما زار مبنى البلدية والتقى بالموظفين واستمع لشرح عن مايقدمه خدمة العملاء بالبلدية من دور لخدمة المواطنين والمقيمين ، وتابع سير العمل ، واجتمع بصالة الاجتماعات ليشاهد فلم عن المشاريع البلدية .

كما أثنى في نهاية الزيارة على ما شاهده من سلامة سير العمل ، بما يحقق المصلحة العامة التي تخدم المواطنين في محافظة أضم ، والمراكز والهجر التابعة لها بما يحقق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله وتحقيق لرؤية المملكة ٢٠٣٠ .

من جانبه ثمن رئيس بلدية أضم المهندس عمر الزهراني ، زيارة محافظ أضم مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي في سياق تواصل مع الأجهزة الحكومية ، والاطلاع على سير العمل والتعاون المشترك في سبيل خدمة الوطن والمواطن ضمن النطاق الذي تشرف عليه البلدية .

 

 

الفيفي
محافظ أضم
زيارة تفقدية
مشاريع البلدية
مبادرة الرسم الحُر

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

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