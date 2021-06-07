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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 5 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

منذ ساعتين
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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 5 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

الرياض (صدى):
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة افتتاح 5 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 121 يوماً 1509 مساجد، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي مسجدين في منطقة القصيم ومسجد واحد في كل من مناطق الرياض ونجران وعسير.

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد ، كما دعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

الشؤون الإسلامية
مساجد
افتتاح
تعقيم

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128897
منذ 9 دقائق
الحمد لله .. خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
رااايق
وقوبل مسلسل "للخطايا ثمن" برفض شديد من قبل الشيعة في الكويت **** لأنه يكشف الواقع الوسـخ اللي هم عايشين فيه ****
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله **** هذي مع بنتها مشكلتهم صارت مسلسل مكسيي ما تدري متى ينتهي ** البنت عاقة والأم الله يعلم...
أبوخالد-أبها.
اقترح تقسم كاميرات ساهر إلى نصفين .. نصف للمرور .. والنصف الأخر لصحة الناس .
ابو محمد 😎 ✍️
غشيم مغامر ولا يعرف اساليب السلامه .. .. هذا اللي يقولون عنه : غشيم ومتعافي ..

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