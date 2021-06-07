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السفارة في بنجلاديش: تمديد فترة الإغلاق العام

منذ 3 ساعات
2172
السفارة في بنجلاديش: تمديد فترة الإغلاق العام

نايف السالم (صدى):
أوضحت سفارة المملكة في بنجلاديش، اليوم الإثنين، أن حكومة بنجلاديش قررت تمديد فترة الإغلاق الكامل لمكافحة فيروس كورونا.

وذكرت السفارة أنها تود إحاطة العموم بأن الحكومة البنجالية أعلنت عن تمديد فترة الإغلاق الكامل في البلاد حتى يوم ١٦ يونيو ٢٠٢١م وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكانت حكومة بنجلاديش أعلنت في ٣١ مايو الماضي، عن تمديد فترة الإغلاق الكامل في البلاد حتى 6 يونيو 2021، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.

بنجلاديش
فيروس كورونا
الإجراءات الاحترازية
السفارة في بنجلاديش
الإغلاق العام

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66747
منذ ساعة
ليتها ماتفتح ابد
زائر
زائر عدد التعليقات : 3529
منذ ساعة
البنغاله ابعدو عنهم كثير منهم ماينفع لعمل
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128904
منذ 5 دقائق
سدوا بابهم وفكونا من اذيتهم ..

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أحدث التعليقات

شرحبيل
قتل العمد يجب نتف رقبته مثل الدجاجه
ابو محمد
حكمتوا.. الاخوه الي يسبون حضرتوا الموقف..
احمد
شي جميل
ابو محمد
هذا غباء وقلة معرفة بالنساء.. ولازم والد الزوج الخسيس.. ان يخبر ابنه.. بأن النساء يختلفن عن بعض عند الجماع.. منهن من ينزل معها الدم...
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله .. .. بس والله ان الصناعة الصينيه لك عليه،ماهي لياهناك ..يعني ماتروح بعيد..

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