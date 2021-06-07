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طرق سحب هواء التكييف من الخارج وتدويره داخل السيارة

منذ 4 ساعات
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طرق سحب هواء التكييف من الخارج وتدويره داخل السيارة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يشعر قائدي المركبات بالارهاق والتعب السريع من القيادة القيادة لمسافات طويلة مع ارتفاع درجات الحرارة ، بعكس القيادة مع تشغيل التكييف فهو يطفئ شعورا بالراحة أثناء القيادة و يخفف من التوتر .

ويمنح مكيف السيارة قائدي المركبات خيارين ، الخيار الأول سحب الهواء من خارج السيارة والذي يعني أن مكيف السيارة سيحسب الهواء الخارجي ويقوم بتبريده او تدفئته ثم ضخه الي داخل السيارة عبر فتحات المكيف، والخيار الثاني تدوير الهواء داخل السيارة :- ويعني سحب الهواء من داخل كبينة السيارة ثم تبريده او تدفئته و اعادة ضخه عبر فتحات المكيف

وأوضح الخبراء من الافضل تشغيل السحب من الخارج عند بداية تشغيل المكيف اذا كانت درجة الحرارة داخل السيارة اسخن من الهواء الخارجي، وفي حال تشغيل نظام التدفئة لكي لا تحتجز الرطوبة داخل السيارة و تكون عتمه علي الزجاج ، و في حالة السفر لتجديد الهواء و للمحافظة علي مستوي الاكسجين داخل السيارة، و عند اصابة احد الركاب بمرض مثل نزلة البرد لمنع نقل الامراض بين الركاب .

وأضاف الخبراء من الافضل تدوير الهواء داخل السيارة عند القيادة في في الظروف العادية، و عند الاجواء السيئة مثل الاتربة لمنعها من الدخول الي كبينة السيارة، عند وجود راكب مدخن لمنع التدخين السلبي لباقي الركاب .

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سحب الهواء
هواء التكييف

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

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