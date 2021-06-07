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المستشفى العسكري بالجنوب ينظم حملة تطعيم لمنسوبي تقني عسير ضد فيروس كورونا

منذ 14 ساعة
1480
المستشفى العسكري بالجنوب ينظم حملة تطعيم لمنسوبي تقني عسير ضد فيروس كورونا

حسين العلي (صدى):
نظم المستشفى العسكري بالجنوب حملة تطعيم لمنسوبي تقني عسير ضد فيروس (كورونا) وأوضح ذلك مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي معبرا عن عظيم شكره وتقديره لمدير مستشفيات القوات المسلحة بالجنوب اللواء الدكتور عبدالله بن صالح العتيبي على تعاونهم المثمر والإيجابي .

مؤكدا أن هذا التعاون جاء بناءا على التنسيق المشترك بين قيادة المنطقة الجنوبية والادارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير ،حيث تم تطعيم 90 موظفا ومدربا من المنشآت التدريبية بمنطقة عسير ضد فيروس كورونا وذلك من خلال مركز اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد بمستشفى القوات المسلحة بالجنوب.

مضيفا أن بلادنا الغالية ومواطنيها ولله الحمد تحظى باهتمام كبير جدا من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ يحفظه الله ـ وسمو ولي عهده الأمين صاحب السموالملكي الأمير محمد بن سلمان ـ وفقه الله ـ حيث وفرت اللقاحات المضادة لهذا الفيروس للجميع ، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا البلاء عن بلادنا وبلاد المسلمين.

كورونا
حملة تطعيم
المستشفى العسكري
تقني عسير

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

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