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وظيفة شاغرة في هيئة الطيران المدني

منذ 5 ساعات
1934
وظيفة شاغرة في هيئة الطيران المدني

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت الهيئة، أن المسمى الوظيفي: مُحلل مالي، مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، الإدارة المالية، العلوم المالية والمصرفية، التمويل، نظم المعلومات) أو ما يعادلها، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة.

وأكدت على ضرورة وجود مهارة التحليل والتخطيط والتنبؤ، مهارة كتابة تقارير موجزة ودقيقة فيما يتعلق بأي مسألة ذات صلة أو مسؤولية؛ بينما الوصف الوظيفي: مراجعة وتدقيق جميع التقارير والمعاملات المالية بالمستوى الصحيح حسب النظام المُعتمد من الجهات الرقابية.

وأشارت الهيئة، إلى أن التقديم بدأ اليوم الاثنين وينتهي يوم الخميس القادم، وذلك عبر موقع الهيئة العامة للطيران المدني للتوظيف

 

 

وظائف
الرياض
الطيران المدني
البكالوريوس
الجهات الرقابية

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

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