وظيفة شاغرة في هيئة الطيران المدني

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
وأوضحت الهيئة، أن المسمى الوظيفي: مُحلل مالي، مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، الإدارة المالية، العلوم المالية والمصرفية، التمويل، نظم المعلومات) أو ما يعادلها، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة.
وأكدت على ضرورة وجود مهارة التحليل والتخطيط والتنبؤ، مهارة كتابة تقارير موجزة ودقيقة فيما يتعلق بأي مسألة ذات صلة أو مسؤولية؛ بينما الوصف الوظيفي: مراجعة وتدقيق جميع التقارير والمعاملات المالية بالمستوى الصحيح حسب النظام المُعتمد من الجهات الرقابية.
وأشارت الهيئة، إلى أن التقديم بدأ اليوم الاثنين وينتهي يوم الخميس القادم، وذلك عبر موقع الهيئة العامة للطيران المدني للتوظيف