نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. نجوى كرم تبكي بحرقة عندما تذكرت موقف مؤثر مع والدها

منذ 5 ساعات
1163
بالفيديو.. نجوى كرم تبكي بحرقة عندما تذكرت موقف مؤثر مع والدها

بيروت (صدى):
قالت الفنانة اللبنانية نجوى كرم أن بقدر معاناتها من الفن وأشواكه، فهي استمتعت بعزّه ونجاحاته، مبينة أن الحياة علمتها أنها لا تستطيع العيش من دون هدف مليء بالإيمان.

إستذكرت نجوى أبيها، مشيرة خلال حلولها ضيفة على الحلقة الأخيرة من برنامج "​الدنيا علمتني​"، عبر قناة "MBC"، إلى أنها إكتسبت منه القوة، فقد أخبرها أن إسمها من الممكن أن يكون عقدة لأي رجل ترتبط به، إذ سيسألها في يوم من الأيام: "شو يعني ولو كنتي ​نجوى كرم​؟".

وبكت نجوى متأثرة، عندما كشفت قصة سؤال سئل لأبيها عندما كانا يمشيان سوياً بين الناس، فكانوا يسألونه: "أنت والدها لنجوى كرم؟"، مشيرة إلى أنه كان يهز برأسه وينظر إليها بحرقة، معلّقاً: "يا بيي شلحتيني اسمي".

وأكدت نجوى كرم أنها غنت قبل أن تدرك أنها تمتلك صوتًا جميلًا، وذلك لرغبتها في خدمة وطنها بقضية وهدف، لافتة إلى أنها تعلمت الكثير من الدروس من كل الأمور التي مرت بها في حياتها.

نجوى كرم
الحياة
الفن
الإيمان
موقف مؤثر

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

أخر الأخبار

بالصور.. تصميمات سيارة ليريك الكهربائية موديل 2023
بالصور.. تصميمات سيارة ليريك الكهربائية موديل 2023
منذ 6 دقائق 1052
زيدان يرفض تدريب أي فريق بعد رحيله من ريال مدريد
زيدان يرفض تدريب أي فريق بعد رحيله من ريال مدريد
منذ 13 دقيقة 1236
بالفيديو .. أستاذ الكيمياء : بحيرة الصرف الصحي تهدد أهالي القريات بالأوبئة ومرض الملاريا
بالفيديو .. أستاذ الكيمياء : بحيرة الصرف الصحي تهدد أهالي القريات بالأوبئة ومرض الملاريا
منذ 42 دقيقة 1285
الهيئة العامة للإعلام تصنف أول فيلم سعودي معفى من المقابل المالي على التذاكر
الهيئة العامة للإعلام تصنف أول فيلم سعودي معفى من المقابل المالي على التذاكر
منذ 42 دقيقة 1483
بالفيديو.. إندلاع حريق هائل في طهران
بالفيديو.. إندلاع حريق هائل في طهران
منذ 47 دقيقة 1570
شجاعة ممرضة تنقذ شاب من موت محقق
شجاعة ممرضة تنقذ شاب من موت محقق
منذ 47 دقيقة 468
شاب يتعرض لحادثين في نفس الوقت
شاب يتعرض لحادثين في نفس الوقت
منذ 48 دقيقة 361
اليوم يومه
اليوم يومه
منذ 49 دقيقة 307
المغرب تسمح بدخول السعوديين للسياحة
المغرب تسمح بدخول السعوديين للسياحة
منذ ساعة 2260
أبها تسجل أقل درجة حرارة في المصايف
أبها تسجل أقل درجة حرارة في المصايف
منذ ساعة 1679