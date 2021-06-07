بالفيديو.. نجوى كرم تبكي بحرقة عندما تذكرت موقف مؤثر مع والدها

بيروت (صدى):
قالت الفنانة اللبنانية نجوى كرم أن بقدر معاناتها من الفن وأشواكه، فهي استمتعت بعزّه ونجاحاته، مبينة أن الحياة علمتها أنها لا تستطيع العيش من دون هدف مليء بالإيمان.
إستذكرت نجوى أبيها، مشيرة خلال حلولها ضيفة على الحلقة الأخيرة من برنامج "الدنيا علمتني"، عبر قناة "MBC"، إلى أنها إكتسبت منه القوة، فقد أخبرها أن إسمها من الممكن أن يكون عقدة لأي رجل ترتبط به، إذ سيسألها في يوم من الأيام: "شو يعني ولو كنتي نجوى كرم؟".
وبكت نجوى متأثرة، عندما كشفت قصة سؤال سئل لأبيها عندما كانا يمشيان سوياً بين الناس، فكانوا يسألونه: "أنت والدها لنجوى كرم؟"، مشيرة إلى أنه كان يهز برأسه وينظر إليها بحرقة، معلّقاً: "يا بيي شلحتيني اسمي".
وأكدت نجوى كرم أنها غنت قبل أن تدرك أنها تمتلك صوتًا جميلًا، وذلك لرغبتها في خدمة وطنها بقضية وهدف، لافتة إلى أنها تعلمت الكثير من الدروس من كل الأمور التي مرت بها في حياتها.