المملكة تستضيف كأس السوبر الإسباني حتى 2029

ماجد محمد (صدى):
أكدت تقارير صحافية إسبانية، اليوم الاثنين، أن المملكة حصلت على حقوق استضافة كأس السوبر الإسباني حتى عام 2029.
وقالت أن لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، جدد الاتفاق مع المملكة لاستضافة كأس السوبر الإسباني حتى عام 2029، وسيحصل الاتحاد خلالها على مبلغ ما بين 240 و380 مليون يورو.
وتجدر الإشارة، إلى أن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أعلن أمس، استمرار استضافة المملكة لكأسي السوبر الإسباني والإيطالي وبطولة السوبر غلوب لكرة اليد، وجولة العالم لكرة السلة 3×3، وسباق فورمولا إي 2022 ورالي داكار 2022.
ويقام السوبر الإسباني المقبل في المملكة بمشاركة 4 فرق، وهي: أتلتيكو مدريد وريال مدريد باعتبارهما بطل ووصيف الليغا، وبرشلونة بطل كأس الملك وأتلتيك بلباو وصيف الكأس.