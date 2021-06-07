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خطوات الاستفادة من خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني عبر «ناجز»

منذ 5 ساعات
2027
خطوات الاستفادة من خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني عبر «ناجز»

الرياض (صدى):
كشفت وزارة العدل، اليوم الاثنين، خطوات الاستفادة من خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني عبر بوابة "ناجز".

وأوضحت الوزارة، أن خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني: هي خدمة انتقال ملكية أي عقار سواء كان أرضا أو بناء من المالك (البائع) إلى المشتري عبر بوابة ناجز.

وأشارت إلى أن خطوات الاستفادة من الخدمة: الدخول على بوابة ناجز ثم من قائمة الخدمات الإلكترونية اختيار العقارات؛ بينما خطوات البائع هي: اختيار إفراغ العقار إلكترونية - اختيار إضافة طلب جديد - تحديد العقار - معاينة الصك - إدخال بيانات الصفقة - التحقق من ضريبة التصرفات العقارية، وأخيرًا مراجعة البيانات واعتماد الصفقة.

وتتمثل خطوات المشتري في: اختيار طلباتي - استعراض الطلبات - معاينة الطلب للمشتري - قبول الطلب - استلام إشعار بإصدار الحساب البنكي الوسيط - تحويل قيمة الصفقة إلى الحساب الوسيط الخاص بالطلب.

 

 

وزارة العدل
عقار
بوابة ناجز
الإفراغ العقاري الإلكتروني
الحساب الوسيط

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

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