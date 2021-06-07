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«الشورى» يطالب المجلس الأعلى للقضاء بسرعة إنجاز أعمال التحول الرقمي

منذ 6 ساعات
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«الشورى» يطالب المجلس الأعلى للقضاء بسرعة إنجاز أعمال التحول الرقمي

الرياض (صدى):
طالب مجلس الشورى، اليوم الاثنين، المجلس الأعلى للقضاء بالعمل على سرعة إنجاز أعمال التحول الرقمي التي مازالت تحت التطوير.

وأكد المجلس في - قرار أصدره اليوم – بشأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1441/ 1442 هـ، على المجلس الأعلى للقضاء اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استمرار برامج التدريب وفق الآليات المتاحة والمسموح بها، فضلًا عن تحقيق كامل الالتزام فيما يتعلق بمؤشر جودة البيانات.

وقال "الشورى" أنه على المجلس الأعلى للقضاء إيضاح الكم الذي ورد له من الاستفسارات والشكاوى والمطالبات عبر البريد الإلكتروني، وما تمّ البت فيه وإنجازه، وبيان آلية قياس رضا المستفيدين من خدمات المجلس، وإيضاح النسب التي توصل إليها بهذا الخصوص.

 

 

المجلس الأعلى للقضاء
مجلس الشورى
المستفيدين
التطوير
التحول الرقمي

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

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