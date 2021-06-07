معدات هامة يجب توافرها في السيارة

أميرة خالد (صدى):
يتعرض بعض قائدي المركبات لأعطال مفاجئة أثناء القيادة على الطرقات، مما يستلزم معه توافر بعض الأدوات التي تساعد في التغلب على تلك المواقف الطارئة.
وسلط تقرير الضوء على أهم المعدات الواجب توافرها داخل السيارة وأهمها عدة إسعافات أولية لمعالجة الجروح والكدمات البسيطة في حال وقوع حوادث، أو تقديم المساعدة الطبية للآخرين على الطريق.
- إطار احتياطي " الاستبن"
يجب توفير في حقيبة السيارة إطار احتياطي، ويكون سليم وجاهز للاستخدام في المواقف الطارئة التي قد تواجهك بالسيارة على الطريق.
_ شنطة عدة متعددة الاستخدامات
تحتوي على بعض الأدوات التي تحتاجها أثناء تعطل السيارة، وذلك لإصلاح الأعطال الصغيرة كتلف أحد السيور او ربط الاشياء الهامة داخل المحرك .
- مثلث تنبيهي مع الشنطة العاكسة للنور
يستخدم في حالة تعطل سيارتك، ويتم وضعه على بعد أمتار قليلة من السيارة، لتحذير السائقين الآخرين من سيارتك المتوقفة على جانب الطريق، مما يساعد في تجنب الحوادث .
- مطفأة حريق
من أهم الأشياء الواجب توافرها في السيارة، ويجب التأكد من سلامتها كل فترة وصلاحيتها للعمل في الظروف الطارئة.
- كشاف طوارئ.
يعد وجوده مهم في حالة تعطل سيارتك ليلا، مما يساعدك على إصلاح أي عطل بسيارتك كتغيير الإطار مثلا.
- وصلة البطارية
ستساعدك على إعادة تشغيل السيارة، في حالة ضعف البطارية، وذلك بمساعدة سيارة أخرى.
كما يجب توفر حبل الجر أو السحب ، و بطانية استراحة على الطرقات الطويلة ، و جهاز ملء الإطارات مع مقياس الضغط ، و أتربة قطط للتخلص من الروائح الكريهة داخل سيارتك .