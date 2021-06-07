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65 مدرسة لتعليم الكبار والكبيرات في تعليم تبوك

منذ 12 ساعة
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65 مدرسة لتعليم الكبار والكبيرات في تعليم تبوك

عطاالله العمراني (صدى):
بمتابعة من المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري تستعد الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة ممثلة في إدارتي تعليم الكبار للبنين والبنات، لإعلان أسماء المرشحين والمرشحات للعمل بمدارس تعليم الكبار "بنين وبنات" إلكترونيًّا للعام الدراسي المقبل ١٤٤٣هـ.

وأوضح مدير إدارة تعليم الكبار في تعليم تبوك د. خلف الفاضلي أن عدد المدارس الليلية للكبار في المنطقة يبلغ 43 مدرسة في مختلف المراحل الدراسية فيما يصل عدد مدارس الكبيرات 22 مدرسة في مختلف المراحل الدراسية، مضيفا أن الإدارة استقبلت طلبات الترشيح وفق معايير الترشيح للعمل بمدارس تعليم الكبار لشاغلي الوظائف التعليمية والتي تتضمن المؤهل ونوعه والخبرة بمدارس تعليم الكبار والمدارس النهارية، والأداء الوظيفي، والدورات التدريبية في تعليم الكبار وفي المجالات الأخرى، والعمل وقت الترشيح، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق المعايير على المتقدمين والمتقدمات، وستتم المفاضلة بينهم إلكترونيًّا قبل إعلان النتائج قبل بداية العام الدراسي الجديد.

منطقة تبوك
تعليم تبوك
المرشحين
الإدارة العامة للتعليم
المدارس النهارية

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

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