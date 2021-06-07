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بالفيديو.. مواطن يحكي عن تجربة زراعته للفراولة باستخدام الزراعة المائية

منذ 6 ساعات
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بالفيديو.. مواطن يحكي عن تجربة زراعته للفراولة باستخدام الزراعة المائية

مكة المكرمة (صدى):
روى مواطن تفاصيل تجربته في زراعة الفراولة في منطقة مكة المكرمة عن طريق استخدام الزراعة المائية.

وأوضح أن الفكرة تراوده منذ زمن حينما كانت المزرعة معطلة وليس بها أي مجال للزراعة أو للسياحة، لافتًا إلى أنه أخذ يبحث عن الحلول والسلبيات والإيجابيات ليعيد تشغيلها من جديد، بحسب "العربية" .

وأشار إلى أنه سافر للخارج ووجد أن الزراعة المائية هي أنسب فكرة والتي تتناسب مع رؤية 2030، حيث أنها موفرة للماء وموفرة للأسمدة، وتعلم أسس الزراعة المائية وزراعة الفراولة في بيئة صحراوية، فيما يطمح لجعل المزرعة سياحة ريفية.

مكة المكرمة
الزراعة المائية
زراعة الفراولة

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

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