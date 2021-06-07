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مستشفى المزاحمية العام يجري عمليات جراحية طارئة و نوعية

منذ 10 ساعات
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مستشفى المزاحمية العام يجري عمليات جراحية طارئة و نوعية

بدر الحارثي (صدى):
نجح الفريق الطبي بقسم الجراحة في مستشفى المزاحمية العام خلال الفترة القليلة الماضية من إجراء عدد من العمليات الجراحية النوعية والتي يشهدها المستشفى للمرة الأولى.

وأوضح تجمع الرياض الصحي الأول أن الفريق المعالج بمستشفى المزاحمية أجرى مؤخراً عملية جراحية لمريضة ستينية تعاني من غرغرينا بالقولون حيث تم استئصال أيمن للقولون مع توصيل الأمعاء.

كما أجرى المستشفى جراحة لمريض أُدخل للطوارئ فاقداً للوعي نتيجة نزيف داخل البطن بسبب حادث مروري، حيث كان يعاني من إصابة بالكلى ونزيف خلف الصفاق حيث قام الأطباء المختصين بعمل الاسعافات الأولية ومن ثم التدخلات العلاجية والجراحية اللازمة لإيقاف النزيف.

وفي حالة ثالثة أنقذ مستشفى المزاحمية حياة شاب يبلغ من العمر ( ٢٦ ) تعرض لحادث دهس، حيث أحضر المصاب لقسم الطوارئ في حالة حرجة إثر تواجد الأمعاء خارج جدار البطن مع نزيف وتهتك بالمثانة وتهتك كامل بعضلات جدار البطن السفلى حيث نجح الفريق الطبي في عمل الاجراءات والتدخلات الجراحية اللازمة لإيقاف النزيف واستئصال جزئي للأمعاء مع التوصيل وإصلاح المثانة وعضلات جدار البطن، حيث تتمتع جميع الحالات بصحة جيدة ولله الحمد.

وأكد " التجمع الأول " أن مستشفى المزاحمية العام بصفة عامة وقسم الجراحة بصفة خاصة شهد تطورًا ملحوظًا خلال الأشهر الاخيرة بعد استقطاب الكفاءات الطبية المؤهلة والمتخصصة مما عزز من رفع انتاجية القسم واجراء الجراحات النوعية والعمليات الطارئة.

وشدد " التجمع الأول " أن مرافقه الطبية في كافة المحافظات تحظى باهتمام كبير من خلال دعمها بالتجهيزات والكوادر المؤهلة بمختلف التخصصات، مما يسهم بإذن الله بتقديم خدمات متكاملة ورعاية طبية يستحقها المرضى والمراجعون المستفيدون من الخدمات الصحية.

مريض
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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

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