هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن 18 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن توفر (18) وظيفة إدارية وتقنية لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل في (الرياض)، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.
وأوضحت الهيئة أن الوظائف الشاغرة المتوفرة هي محلل بيانات مساعد، و محلل مخاطر استراتيجية أول، مسؤول متابعة ومراقبة الجودة، محلل عمليات إدارة المشاريع،مدير التحليل، محلل أول تطوير العمليات، مدير قسم التسويق والتواصل الرقمي، تنفيذي قانوني، منسق الخدمات الإدارية، مدقق الاسترداد، مدير المعلومات الاستراتيجية، محلل المخاطر، مدير قسم المخاطر التشغيلية، مدير قسم اكتشاف الثغرات والتهديدات، محلل أول معلومات فنية، مدير قسم تدقيق تقنية المعلومات، مدير قسم الشبكات.
وأشارت الهيئة إلى أن التقديم متاح ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب، ويمكن التقديم عبر بوابة الهيئة .