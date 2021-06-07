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بالفيديو.. استشاري: مشاكل المعدة من أسباب نقص فيتامين B12

منذ 6 ساعات
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بالفيديو.. استشاري: مشاكل المعدة من أسباب نقص فيتامين B12

أميرة خالد (صدى):
كشف استشاري طب الأسرة الدكتور مروان الصفدي، اليوم الاثنين، أسباب نقص فيتامين B12.

وقال الصفدي خلال حديثه في برنامج " صباحكم SBC " إن فيتامينات الـ B، بجميع انواعها لها وظائف مهمة في جسم الإنسان ونقصها يؤدي إلى أعراض معينة.

وأضاف أن أكثر نوع يكون فيه نقص فيتامين B12، حيث هناك عدة أسباب تؤدي إلى نقصه.

وأشار إلى أنه يوجد في منتجات الألبان واللحوم والأسماك، فالأشخاص النباتيين لديهم نقص لهذا الفيتامين والأشخاص الذي لديهم مشكلة في الامتصاص ومن قاموا بإجراء عمليات تكميم أو تحويل مسار أو من لديهم مشكلة في المعدة.

الصفدي
فيتامينات
فيتامين B12
مروان الصفدي
الأشخاص النباتيين

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

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