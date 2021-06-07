بالفيديو.. استشاري: مشاكل المعدة من أسباب نقص فيتامين B12

أميرة خالد (صدى):
كشف استشاري طب الأسرة الدكتور مروان الصفدي، اليوم الاثنين، أسباب نقص فيتامين B12.
وقال الصفدي خلال حديثه في برنامج " صباحكم SBC " إن فيتامينات الـ B، بجميع انواعها لها وظائف مهمة في جسم الإنسان ونقصها يؤدي إلى أعراض معينة.
وأضاف أن أكثر نوع يكون فيه نقص فيتامين B12، حيث هناك عدة أسباب تؤدي إلى نقصه.
وأشار إلى أنه يوجد في منتجات الألبان واللحوم والأسماك، فالأشخاص النباتيين لديهم نقص لهذا الفيتامين والأشخاص الذي لديهم مشكلة في الامتصاص ومن قاموا بإجراء عمليات تكميم أو تحويل مسار أو من لديهم مشكلة في المعدة.