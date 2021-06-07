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الحج والعمرة: أكثر من 20 مليون شخص استفادوا من تطبيق ‎اعتمرنا

منذ 7 ساعات
2009
1
الحج والعمرة: أكثر من 20 مليون شخص استفادوا من تطبيق ‎اعتمرنا

الرياض (صدى):
كشف هشام السعيد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، عن بلوغ إجمالي عدد المستفيدين من تطبيق "اعتمرنا" إلى أكثر من 20 مليون مستفيد من حملة مختلف أنواع التصاريح.

وأوضح السعيد أن وزارة الحج والعمرة شهدت تحول رقمي في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وفقا لعدة خطط ومبادرات بالتنسيق مع جميع الجهات.

وأضاف أن تطبيق "اعتمرنا" يتأكد من الحالة الصحية لطالب التصريح وذلك عبر التكامل الإلكتروني مع تطبيق "توكلنا" المطور من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وأشار متحدث وزارة الحج والعمرة إلى أن التصاريح تشمل الصلاة في المسجد الحرام، وأداء العمرة، والزيارة في المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى الصلاة في الروضة الشريفة.

المسجد النبوي
الحج والعمرة
الروضة
توسعة المسجد النبوي
اعتمرنا

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66747
منذ 4 ساعات
كويس

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
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