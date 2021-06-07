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موعد التسجيل في الدبلومات الأكاديمية بجامعة الأميرة نورة

منذ 7 ساعات
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موعد التسجيل في الدبلومات الأكاديمية بجامعة الأميرة نورة

نايف السالم (صدى):
أعلنت جامعة الأميرة نورة، عبر حسابها الرسمي على تويتر ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، عن موعد التسجيل في دبلوماتها الأكاديمية لحملة الثانوية العامة فما فوق للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1443هـ

وأفادت الجامعة، بأنه يبدأ التسجيل يوم الأحد 1442/11/10هـ الموافق 2021/06/20م، وينتهي التسجيل يوم السبت 1442/11/23هـ الموافق 2021/07/03م.

وأوضحت الجامعة، أن برامج الدبلوم: دبلوم اللغة الإنجليزية لإدارة الأعمال، دبلوم إدارة الموارد البشرية، دبلوم العلاقات العامة، دبلوم التحرير والسكرتارية، دبلوم القانون، دبلوم اللغة الصينية للأعمال.

واشترطت أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة فما فوق، أن تكون لائقة طبياً، كما يشترط القبول في دبلوم اللغة الإنجليزية لإدارة الأعمال دخول اختبار لإجتيازه، ويخضع القبول في الدبلومات للتفاضل بين النسب.

وأشارت إلى أن المستندات المطلوبة: صورة طبق الأصل من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، صورة طبق الأصل من بطاقة الأحوال أو بطاقة العائلة، مؤكدة على أن نتائج القبول سوف ترسل على البريد الإلكتروني الخاص للمتقدمة أو رسالة نصية هاتفية، لافتة إلى أن التقديم عبر موقع جامعة الأميرة نورة .

 

جامعة الأميرة نورة
الفصل الدراسي الأول
التعليم المستمر
المستندات المطلوبة
الدبلومات الأكاديمية

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

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