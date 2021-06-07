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تراجع أسعار الذهب عالميا

منذ 8 ساعات
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تراجع أسعار الذهب عالميا

وكالات (صدى):
استقرت أسعار الذهب في المملكة ، في مستهل تعاملات اليوم الإثنين 7 يونيو 2021، وسط تعاملات هادئة بعد نهاية عطلات أسواق الذهب العالمية.

واستقر سعر الجرام عيار 24 عند 228.11 ريال (60.83 دولار).

كما بقي سعر الجرام عيار 21 عند 199.60 ريال (53.23 دولار).

واستقر سعر الجرام عيار 18 عند 171.08 ريال (45.62 دولار).

وسجل عيار 14 نحو 133.06 ريال (35.48 دولار).

وعالميا تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي أعلى 90 نقطة، ووسط متابعة التعليقات المرتبطة بسعر الفائدة في الولايات المتحدة.

حيث تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 0.3% عند 1885.90 دولار للأوقية في تمام الساعة 09:35 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، فيما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4% إلى 1883.75 دولار للأوقية.

 

المملكة
الذهب
أسعار الذهب
الدولار
الجرام

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

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