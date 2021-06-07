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"أم القرى" تُخرِّج أول دفعة من طلبة الدراسات العليا في علم الأدوية والسموم

منذ 13 ساعة
1769
"أم القرى" تُخرِّج أول دفعة من طلبة الدراسات العليا في علم الأدوية والسموم

حسين العلي (صدى):
احتفت جامعة أم القرى ممثلة في كلية الطب، بتخريج الدفعة الأولى للعام الجامعي 1441-1442هـ من طلبة الدراسات العليا في قسم علم الأدوية والسموم، البالغ عددهم 19 طالبًا وطالبة من برنامج ماجستير السموم الاكلينيكية، بحضور عميد الدراسات العليا د. سليمان السعيد، وعميد كلية الطب د. عماد الجحدلي.

واعتبر رئيس قسم علم الأدوية والسموم د. عبدالله الزهراني، تخريج أول دفعة من الدراسات العليا منجزًا تعليميا وتقدمًا لكلية الطب وقسم علم الأدوية والسموم، مقدمًا شكره للخريجين والخريجات على مواصلة تعليمهم العالي بجامعة أم القرى، لافتًا إلى استمرار القسم في تقديم البرامج الجديدة؛ لتأهيل كوادر صحية متخصصة في مجالات الأدوية والسموم.

من جهته أكد أستاذ علم الأدوية والسموم أ.د. سعيد الغامدي، سعي القسم لاستقطاب أكبر عدد من الأطباء في برنامج ماجستير السموم الإكلينيكي؛ لتأهيلهم على التعامل مع حالات التسمم التي يواجهونها خلال مسيرتهم العملية بطريقة مثلى، موضحًا أن القسم تمكن من تحقيق أهدافه بجهود أعضاء هيئة التدريس ودعمهم المستمر لتفعيل برامجه وإنجاحها.

بدوره أشاد د. عماد الجحدلي، بالجهود المبذولة من إدارة الجامعة للارتقاء بالحركة التعليمية والتطوير المستمر للإمكانات البشرية والتقنيات المعرفية، معبرًا عن فرحته بتخريج أول دفعة من طلبة الدراسات العليا بكلية الطب، مؤكدًا على أهمية تخصص السموم الإكلينيكية والحاجة الملحة لكوادر طبية متخصصة في مختلف تخصصات علم السموم.

كما قدم د. الجحدلي شكره وتقديره لرئيس الجامعة أ.د. معدي بن محمد آل مذهب، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية د. عامر الزايدي، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أ.د. فهد الزهراني، نظير عنايتهم ببرامج القسم ودعمهم المتواصل لتنمية رأس المال البشري بما يخدم متطلبات سوق العمل، وتخريج كوادر مؤهلة تمتلك مقومات عالية في المجالات التخصصية مما يحقق مستهدفات رؤية 2030.

 

جامعة أم القرى
الدراسات العليا
تخريج
طلبة
كلية الطب

التعليقات

وجهت نظر
وجهت نظر عدد التعليقات : 2055
منذ 8 ساعات
لازم اي انجاز يحطون صورة امراه
حتى لو مالها علاقه
ايش تخلف الي يعيشه اعلامنا

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
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