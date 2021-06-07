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"أرامكو" تبدأ إصدار صكوك دولية بالدولار

منذ 8 ساعات
2055
"أرامكو" تبدأ إصدار صكوك دولية بالدولار

الرياض (صدى):
أعلنت شركة أرامكو السعودية عن البدء في طرح صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بموجب برنامجها لإصدار الصكوك (Trust Certificate Issuance Programme)، وستحدّد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق ، على أن يبدأ تاريخ الطرح من اليوم الاثنين الموافق 07/ 06/ 2021 ، وينتهي في تاريخ 17/ 06/ 2021 .

ويستهدف الإصدار المستثمرين من المؤسسات (المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول) .

وأعلنت أرامكو تعيين (الانماء للاستثمار) و(الراجحي المالية) و(بي إن بي باريبا) و(سيتي) و(بنك أبو ظبي الأول) و(جولدمان ساكس) و(إتش إس بي سي) و(جي بي مورجان) و(مورجان ستانلي) و(الأهلي المالية) و(رياض المالية) و(إس أم بي سي نيككو) و(ستاندرد تشارتر)، لإدارة الإصدار.

وأوضحت الشركة انها قد تقوم بالاسترداد عند تاريخ الاستحقاق، وقد تقوم بالاسترداد المبكر بعد وقوع حدث تصفية (Dissolution Event)، وقد تقوم الشركة بالتصفية المبكرة – بحسب تقديرها - في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event)، وقد تقوم الشركة – بحسب تقديرها - بالتصفية التنظيمية (Clean-Up Dissolution Right).

وقد تقوم الشركة بالتصفية في حال وقوع هلاك كلي (Total Loss Event)، كما يكون خيار الاسترداد متاحاً لحملة الصكوك في حال وقوع حدث لبيع أصل ملموس (Tangibility Event Put Right)، وقد تقوم الشركة بالتصفية – بحسب تقديرها - في حال حدوث حق اختياري للتصفية (Optional Dissolution Right).

ويكون خيار التصفية متاحاً لحملة الصكوك في حال وقوع حدث ينتج عنه أحقية البيع لحملة الصكوك (Certificateholder Put Right)، وقد يكون خيار التصفية متاحاً لحملة الصكوك في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put Right)، وسوف يتم تحديدها بحسب ظروف السوق .

ويخضع الطرح لموافقة الجهات الرسمية، كما ستطرح بموجب أحكام القاعدة 144-أ و(اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، حسب تعديلاته.

كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح. وسيتم تقديم طلب لقبول الصكوك في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن. ولقبول هذه الصكوك للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن (London Stock Exchange).

المملكة
شركة أرامكو
السوق المالية
المستثمرين
صكوك دولية

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

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