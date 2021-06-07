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أمن الدولة: احذروا رسائل التبرعات خارج المملكة

منذ 8 ساعات
2093
أمن الدولة: احذروا رسائل التبرعات خارج المملكة

الرياض (صدى):
حذرت رئاسة أمن الدولة من دعوات ورسائل الجهات الخارجية المجهولة، لجمع أموال أو تبرعات؛ بغرض المساهمة في العمل الخيري خارج المملكة.

وذكرت رئاسة أمن الدولة أن هناك رسائل ودعوات في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل جهات خارجية مجهولة تقوم بإنشاء مواقع على شبكة الإنترنت وتدعو لجمع أموال أو تبرعات لغرض المساهمة في العمل الخيري خارج المملكة.

طالبت الجميع بعدم التبرع لهذه الجهات؛ لأن ذلك يعرض المتبرع للمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، حيث يتم التبرع داخل السعودية عبر القنوات المصرح لها، أما في الخارج.

وأشارت إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الجهة الوحيدة المصرح لها بإيصال التبرعات للخارج.

 

المملكة
العمل الخيري
مواقع التواصل
تبرعات
رئاسة أمن الدولة

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66747
منذ 3 ساعات
عندنا خرفان متخرفنين مع بنات اجنبيات ويكبون عليهن الفلوس كب من أبناء التجار الهبل
واهالي الاجنبيات شغالين تحويل أموال لانعلم لمن تروح
لكنها تذهب للعدو وبالاخص الحوثي
إلى متى هذا الحال

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

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