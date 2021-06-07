نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

«المسند»‏: متوقع أن تنشط رياح البوارح في الشرقية وقد تؤثر على شرق الرياض

منذ 8 ساعات
2145
1
«المسند»‏: متوقع أن تنشط رياح البوارح في الشرقية وقد تؤثر على شرق الرياض

الرياض (صدى):
كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم الاثنين، متوقع أن تنشط رياح البوارح في المنطقة الشرقية وقد تؤثر على شرق منطقة الرياض.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أن سلوك غبار البوارح عادة ينشط من الضحى ويخف كثيراً في الليل، ثم يعاود مرة أخرى من الغد، لافتًا إلى أنه يستمر نشاطها لبضعة أيام ثم ينقطع لمثلها، وذلك خلال شهري يونيو ويوليو.

وقال "المسند" أنه ‏تعرف موجات الحر بأنها حالة جوية شاذة، وذلك عندما ترتفع درجة الحرارة أعلى من معدلها السنوي لليوم نفسه بنحو 5 درجات، وتستمر لبضعة أيام.

وأشار إلى أن تشكل موجات الحر في المملكة عادة يكون ما بين يونيو وسبتمبر، ولشهر يونيو النصيب الأوفر منها، فيما أفاد عن طقس اليوم بأنه ‏قد تتشكل بعض السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة.

الشرقية
الرياض
الطقس
رياح البوارح
عبدالله المسند

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66747
منذ 3 ساعات
جاااكم جاااكم 🌪️🌪️🌪️🌪️

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

أخر الأخبار

بالصور.. تصميمات سيارة ليريك الكهربائية موديل 2023
بالصور.. تصميمات سيارة ليريك الكهربائية موديل 2023
منذ دقيقتين 1033
زيدان يرفض تدريب أي فريق بعد رحيله من ريال مدريد
زيدان يرفض تدريب أي فريق بعد رحيله من ريال مدريد
منذ 10 دقائق 1192
بالفيديو .. أستاذ الكيمياء : بحيرة الصرف الصحي تهدد أهالي القريات بالأوبئة ومرض الملاريا
بالفيديو .. أستاذ الكيمياء : بحيرة الصرف الصحي تهدد أهالي القريات بالأوبئة ومرض الملاريا
منذ 39 دقيقة 1266
الهيئة العامة للإعلام تصنف أول فيلم سعودي معفى من المقابل المالي على التذاكر
الهيئة العامة للإعلام تصنف أول فيلم سعودي معفى من المقابل المالي على التذاكر
منذ 39 دقيقة 1463
بالفيديو.. إندلاع حريق هائل في طهران
بالفيديو.. إندلاع حريق هائل في طهران
منذ 44 دقيقة 1550
شجاعة ممرضة تنقذ شاب من موت محقق
شجاعة ممرضة تنقذ شاب من موت محقق
منذ 44 دقيقة 447
شاب يتعرض لحادثين في نفس الوقت
شاب يتعرض لحادثين في نفس الوقت
منذ 45 دقيقة 342
اليوم يومه
اليوم يومه
منذ 45 دقيقة 305
المغرب تسمح بدخول السعوديين للسياحة
المغرب تسمح بدخول السعوديين للسياحة
منذ 57 دقيقة 2224
أبها تسجل أقل درجة حرارة في المصايف
أبها تسجل أقل درجة حرارة في المصايف
منذ ساعة 1655