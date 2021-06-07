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تراجع أسعار النفط اليوم و”برنت” عند 71 دولار للبرميل

منذ 9 ساعات
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تراجع أسعار النفط اليوم و”برنت” عند 71 دولار للبرميل

وكالات (صدى):
تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد أن وصل الخام الأميركي إلى 70 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018، مع توقف انتعاش مدفوع بعلامات على تشديد السوق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.5% في نيويورك إلى 69 دولاراً للبرميل، بعد ارتفاعها بنسبة 0.6% في وقت سابق عقب مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، فيما خسر برنت 0.6% إلى 71 دولاراً للبرميل.

وارتفع الدولار، مما جعل السلع المسعرة بالعملة أقل جاذبية، بينما أشار مؤشر فني إلى اقتراب النفط من منطقة ذروة الشراء. ولا تزال التوقعات إيجابية، حيث قالت مجموعة فيتول المتداول الرئيسي، إن “أوبك+” تبدو مسيطرة على أسعار النفط الخام.

المملكة
النفط
أسعار النفط
برميل
برنت

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واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

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