بدء إصدار "الجواز التلقيحي" لمتلقي جرعتين لقاح كورونا

مليكة فؤاد (صدى):
أعلنت الحكومة المغربية عن بدء إصدار الجواز التلقيحي الذي يمكن للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا تحميله، عبر الموقع الإلكتروني لقاح كورونا من اليوم الاثنين.
ويعد هذا الجواز التلقيحي وثيقة رسمية، آمنة ومعترفا بها من طرف السلطات، تسمح لحاملها، دون الحاجة إلى الحصول على وثيقة إضافية، بالتجوال في جميع أنحاء المغرب دون قيود، والتنقل بعد الحادية عشرة ليلا وكذلك السفر إلى الخارج، وبذلك تكون المغرب أول دولة عربية تصدر هذا النوع من الجوازات.
وأوضحت الحكومة المغربية أن الجواز التلقيحي يحتوي على رمز الاستجابة السريعة (code QR) ويمكن التحقق من صحته عبر تطبيق مخصص لهذا الغرض، في شكل قابل للطباعة أو في صورة إلكترونية يمكن عرضها على هاتف ذكي.
وأضافت أنه يمكن أيضا سحب الجواز التلقيحي، في شكل ورقي، لدى السلطات التي يقع ضمن اختصاصها مركز التلقيح الخاص بالشخص المعني.