امرأة تكتشف خيانة زوجها لها خلال احتفالها بعيد ميلاه

لندن (صدى):
قررت امرأة بالغة من العمر 32 عاما، متزوجة منذ 4 سنوات، أن تفاجئ زوجها في يوم ميلاده بطريقة جديدة غير مألوفة لزوجها .
وذكرت تقارير بريطانية أن الزوجة قامت بتحضير هدية له وصنع الكعك إحتفالا به، جيث قامت بإرسال رسالة له عبر رقم جديد لا يعلمه، تخبره بأنها تريد التعرف عليه.
وفوجئت أنه وافق، حيث أكد لها أن زوجته توفت منذ عام و هو يعيش في منزله مع غبنته الصغيرة فقط .
واتفق الزوج ، أن يقابل تلك المعجبة التي تتحدث معه عبر الرسائل في مطعم قريب من منزله، فحينما دخل المطعم اكتشف أنه يراسل زوجته .