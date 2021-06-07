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امرأة تكتشف خيانة زوجها لها خلال احتفالها بعيد ميلاه

منذ 6 ساعات
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امرأة تكتشف خيانة زوجها لها خلال احتفالها بعيد ميلاه

لندن (صدى):
قررت امرأة بالغة من العمر 32 عاما، متزوجة منذ 4 سنوات، أن تفاجئ زوجها في يوم ميلاده بطريقة جديدة غير مألوفة لزوجها .

وذكرت تقارير بريطانية أن الزوجة قامت بتحضير هدية له وصنع الكعك إحتفالا به، جيث قامت بإرسال رسالة له عبر رقم جديد لا يعلمه، تخبره بأنها تريد التعرف عليه.

وفوجئت أنه وافق، حيث أكد لها أن زوجته توفت منذ عام و هو يعيش في منزله مع غبنته الصغيرة فقط .

واتفق الزوج ، أن يقابل تلك المعجبة التي تتحدث معه عبر الرسائل في مطعم قريب من منزله، فحينما دخل المطعم اكتشف أنه يراسل زوجته .

زوجة
خيانة
زوج
عيد ميلاد

التعليقات

مطر الاسود
مطر الاسود عدد التعليقات : 3828
منذ ساعة
عجيب ---- هذا درب ذو مسارين وايا كانت النوايا والمبررات لديها فهي ارتكبت عملا يوحي بانها على استعداد للقيام بما قامت به مع اي شخص وان لم يكن زوجها وان لديها خبرة في هذا المجال وبذلك تكون على نفسها جنت براقش
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128896
منذ 4 دقائق
هههههههههههههههههه .. تهاويل وحورنياات ..وراح في خرايطها المغفّل..

أما هذي ياصدى ، كتبتم : و هو يعيش في منزله مع غبنته الصغيرة فقط .
ـــــــــــــــ
.. هذي يبغالها ترجمه ( غبنته الصغيره ) .. المقصود إبنته الصغيره .. ولأن الألف المهموزة المجروره وحرف الغين ، في زر واحد وإن أردت الألف تضغط ( شيفت ) فاالكاتب عندكم جزاه الله خير ، سهى عنها ، لذا وجب التوضيح والتصحيح .. ومع اطيب الأماني ..

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أحدث التعليقات

رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
رااايق
وقوبل مسلسل "للخطايا ثمن" برفض شديد من قبل الشيعة في الكويت **** لأنه يكشف الواقع الوسـخ اللي هم عايشين فيه ****
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله **** هذي مع بنتها مشكلتهم صارت مسلسل مكسيي ما تدري متى ينتهي ** البنت عاقة والأم الله يعلم...
أبوخالد-أبها.
اقترح تقسم كاميرات ساهر إلى نصفين .. نصف للمرور .. والنصف الأخر لصحة الناس .
ابو محمد 😎 ✍️
غشيم مغامر ولا يعرف اساليب السلامه .. .. هذا اللي يقولون عنه : غشيم ومتعافي ..

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