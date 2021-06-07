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صورة نادرة من حديقة الحيوان في الرياض قبل 31 عام
منذ 9 ساعات
1531
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التعليقات
ابو وليد
عدد التعليقات : 2281
منذ 37 دقيقة
ولا نادرة ولا شي -- زي ماهي للحين
كلام مليان
عدد التعليقات : 599
منذ 5 دقائق
هيا هيا على حطت ايدك
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إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
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هياط هالطروش
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اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم
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