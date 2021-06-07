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صورة نادرة للملك فهد والملك حمد بن عيسى في مهرجان الجنادرية قبل 34 عام

منذ 9 ساعات
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صورة نادرة للملك فهد والملك حمد بن عيسى في مهرجان الجنادرية قبل 34 عام

نايف السالم (صدى):
أظهرت صورة تاريخية متداولة الملك فهد بن عبدالعزيز، والملك عبدالله بن عبدالعزيز- رحمهما الله - برفقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله "ولي عهد البحرين آنذاك"،في المهرجان الأول للجنادرية.

وتعود تاريخ الصورة إلى عام 1405هـ/1985م حيث بينت الملك فهد أثناء حديثه مع الملك حمد بن عيسى والملك عبدالله خلال حضور مهرجان الجنادرية .

يجدر الإشارة مهرجان الجنادرية الذي يحظى بالرعاية الملكية الكريمة كل عام مناسبة تاريخية في مجال الثقافة ومؤشر عميق للدلالة على اهتمام القيادة بالتراث والثقافة والتقاليد والقيم العربية الأصيلة وربط التكوين الثقافي المعاصر للإنسان السعودي بالميراث الإنساني الكبير الذي يشكّل جزء كبيرا من تاريخ البلاد.

 

البحرين
الجنادرية
الملك حمد بن عيسى
⁠⁠⁠⁠⁠صورة تاريخية
الملك فهد بن عبدالعزيز

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

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