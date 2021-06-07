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«الصحة»: ‏لم يثبت علميًا أي علاقة بين الخلايا الجذعية والشفاء من مرض السكري

منذ 9 ساعات
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«الصحة»: ‏لم يثبت علميًا أي علاقة بين الخلايا الجذعية والشفاء من مرض السكري

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الصحة، أنه ‏لم يثبت علميًا أي علاقة بين الخلايا الجذعية والشفاء من مرض السكري حتى هذه اللحظة، لافتة إلى أن ما زالت الدراسات جارية عليه.

وشددت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" على ضرورة الحرص دائمًا على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

وكانت وزارة الصحة، قد أوضحت أن الخلايا الجذعية إجراء طبي عالي الخطورة يتم تحت إشراف طبي مشدد؛ حيث يتم استخدامها فقط في علاج بعض الحالات مثل "سرطان الدم الحاد، فشل نخاع العظم، السرطان النقوي المتعدد، وأورام الغدد اللمفاوية، التهاب المفاصل، الشلل بأنواعه ".

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وزارة الصحة
مرض السكري
الخلايا الجذعية

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واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

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