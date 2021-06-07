وظائف إدارية شاغرة في مستشفى قوى الأمن

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مستشفى قوى الأمن عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية وتقنية لحملة الدبلوم فأعلى بمدينة الرياض.
وأوضح المستشفى، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مُبرمج أول: درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنتين في تنفيذ برامج التطبيقات وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات، إجادة اللغة الإنجليزية.
وتشمل كاتب جناح: درجة الدبلوم في تخصص (الإدارة المكتبية، إدارة الأعمال، السكرتارية، إدارة عامة) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة، إجادة اللغة الإنجليزية.
وأشار المستشفى إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال:
1- مبرمج أول: التقديم من خلال الدخول إلى موقع مستشفى قوى الأمن للتوظيف .
2- كاتب جناح: التقديم من خلال الدخول إلى موقع مستشفى قوى الأمن للتوظيف .