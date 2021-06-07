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وظائف إدارية شاغرة في مستشفى قوى الأمن

منذ 9 ساعات
2642
وظائف إدارية شاغرة في مستشفى قوى الأمن

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مستشفى قوى الأمن عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية وتقنية لحملة الدبلوم فأعلى بمدينة الرياض.

وأوضح المستشفى، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مُبرمج أول: درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنتين في تنفيذ برامج التطبيقات وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات، إجادة اللغة الإنجليزية.

وتشمل كاتب جناح: درجة الدبلوم في تخصص (الإدارة المكتبية، إدارة الأعمال، السكرتارية، إدارة عامة) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة، إجادة اللغة الإنجليزية.

وأشار المستشفى إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال:

1- مبرمج أول: التقديم من خلال الدخول إلى موقع مستشفى قوى الأمن للتوظيف .

2- كاتب جناح: التقديم من خلال الدخول إلى موقع مستشفى قوى الأمن للتوظيف .

الرياض
مستشفى قوى الأمن
وظائف إدارية

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

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