أبرز 5 أسباب تردي إلى ضعف إضاءة مصابيح السيارة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يواجه بعض قائدي السيارات مشكلة ضعف إضاءة مصابيح السيارة وخاصة الأمامية، وقد تتسبب في إعاقة رؤية السائق أثناء القيادة ليلاً على الطريق، وهو ما يعرضه للخطر.
واستعرض تقرير الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى ضعف إضاءة السيارة، وهي كما يلي:
– وجود قطع في وصلات الأسلاك أو الوصلات الأخرى الرابطة بين أقطاب البطارية.
– تعرض أرضي السيارة للصدأ أو إلى مادة قد تعزل مرور التيار.
– حدوث مشكلة في الدينامو، حيث أنه الجزء المسئول عن توليد الطاقة في السيارة.
– تلف الصمامات الكهربائية الفيوزات، حيث أنها تحمي الأجزاء الكهربائية في السيارة من التلف، وتعمل على الحفاظ على عمل النظام الكهربائي في السيارة.
– تعرض البطارية للضعف أو للأعطال، حيث أنها عنصر أساسي لعمل السيارة وتشغيل المحرك، ولكن في حالة إصابة البطارية بالأعطال أو ضعف شحنها أو اقتراب عمرها الافتراضي من الانتهاء
ويمكن التأكد من سبب العطل، عن طريق تشغيل محرك السيارة، والضغط على دواسة الوقود لزيادة عدد دورات المحرك، فإذا زادت قوة الإضاءة فهذا يدل على أن العطل بسبب مشاكل في نظام الشحن بالدينامو، أما في حال استمرار ضعف الإضاءة، فهذا يدل على أن سبب العطل ضعف البطارية، أو وجود مشكلة في وصلات الأسلاك أو الوصلات الرابطة بين أقطاب البطارية.