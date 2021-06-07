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بالفيديو.. والدة حلا الترك تكشف آخر تطورات قضيتها مع ابنتها

منذ 8 ساعات
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بالفيديو.. والدة حلا الترك تكشف آخر تطورات قضيتها مع ابنتها

متابعة- أميرة خالد (صدى):
علقت منى السابر، على قضيتها مع ابنتها الفنانة البحرينية حلا الترك، بسبب مبلغ مالي محل نزاع بينهما وتقدر قيمته بـ20 ألف دينار بحريني، لافتة إلى انتهاء المدة الثانية المحددة لجمع المبلغ.

وقالت منى السابر، أنه وفقا للدعوى التي رفعتها عليها ابنتها لرد المبلغ الذي تحصلت عليه منها للإنفاق على نفسها وشقيقها، انتهت المهلة ولم يتم استكمال المبلغ المطلوب.

وأكدت أنها لا تعلم مصيرها حاليا من جانب المحكمة، معقبة أنها تنتظر ما سيحدث معها، كون القضية على ما هي عليه دون وجود المبلغ محل الإشكال، كما أعلنت عن تواجدها هذه الفترة في منزلها ولم تخرج بسبب شعورها ببعض التعب وتكسير في الجسم، غير أنها خرجت اليوم لقضاء بعض أغراضها، حيث ظهرت في الفيديو وهي تستقل سيارتها.

وأعربت والدة حلا الترك، عن صدمتها من معلومات وصلت إليها من مقربين، بشأن موضوعات لا يجب السكوت عليها حول التربية، رافضة الكشف عن تفاصيل لكنها طالبت الأهالي بالحرص على أبنائهم ونصحهم.

حلا الترك
البحرين
دعوى قضائية
منى السابر

التعليقات

ابو غريب
ابو غريب عدد التعليقات : 12
منذ 6 ساعات
الله لايوفقك انت وبنتك
المهم
المهم عدد التعليقات : 368
منذ ساعتين
روحي لاحد شعار المهايط يعمل لكي قصيده.فزعه واجمعي المبلغ لابارك الله لكن.
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9297
منذ 6 دقائق
لا حول ولا قوة إلا بالله ****

هذي مع بنتها مشكلتهم صارت مسلسل مكسيي ما تدري متى ينتهي **

البنت عاقة والأم الله يعلم بحالها ***

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أحدث التعليقات

رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
رااايق
وقوبل مسلسل "للخطايا ثمن" برفض شديد من قبل الشيعة في الكويت **** لأنه يكشف الواقع الوسـخ اللي هم عايشين فيه ****
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله **** هذي مع بنتها مشكلتهم صارت مسلسل مكسيي ما تدري متى ينتهي ** البنت عاقة والأم الله يعلم...
أبوخالد-أبها.
اقترح تقسم كاميرات ساهر إلى نصفين .. نصف للمرور .. والنصف الأخر لصحة الناس .
ابو محمد 😎 ✍️
غشيم مغامر ولا يعرف اساليب السلامه .. .. هذا اللي يقولون عنه : غشيم ومتعافي ..

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