بالفيديو.. والدة حلا الترك تكشف آخر تطورات قضيتها مع ابنتها

متابعة- أميرة خالد (صدى):
علقت منى السابر، على قضيتها مع ابنتها الفنانة البحرينية حلا الترك، بسبب مبلغ مالي محل نزاع بينهما وتقدر قيمته بـ20 ألف دينار بحريني، لافتة إلى انتهاء المدة الثانية المحددة لجمع المبلغ.
وقالت منى السابر، أنه وفقا للدعوى التي رفعتها عليها ابنتها لرد المبلغ الذي تحصلت عليه منها للإنفاق على نفسها وشقيقها، انتهت المهلة ولم يتم استكمال المبلغ المطلوب.
وأكدت أنها لا تعلم مصيرها حاليا من جانب المحكمة، معقبة أنها تنتظر ما سيحدث معها، كون القضية على ما هي عليه دون وجود المبلغ محل الإشكال، كما أعلنت عن تواجدها هذه الفترة في منزلها ولم تخرج بسبب شعورها ببعض التعب وتكسير في الجسم، غير أنها خرجت اليوم لقضاء بعض أغراضها، حيث ظهرت في الفيديو وهي تستقل سيارتها.
وأعربت والدة حلا الترك، عن صدمتها من معلومات وصلت إليها من مقربين، بشأن موضوعات لا يجب السكوت عليها حول التربية، رافضة الكشف عن تفاصيل لكنها طالبت الأهالي بالحرص على أبنائهم ونصحهم.