رجل ينهي حياة زوجته بسبب فردتي «جوارب» مختلفتين

القاهرة (صدى):
أنهى رجل في مصر حياة زوجته باستخدام «يد فاس»؛ لأنها أحضرت له «فردتين جوارب» مختلفتين خلال ارتدائه ملابسه استعداده للذهاب إلى صلاة الجمعة.
ووصلت السيدة إلى المستشفى مصابة بإصابات متفرقة نتيجة تعرضها للضرب المبرح ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصاباتها، فيما تم إلقاء القبض على الزوج.
واعترف الزوج بأنه كان يؤدبها لأنها مهملة، حيث أنها أحضرت له فردتي "جوارب" مختلفتين خلال ارتداء ملابسه استعدادا للذهاب إلى المسجد ليؤدى صلاة الجمعة، فقام بإحضار يد فاس وظل يضربها إلى أن أصيبت إصابات بالغة، وقام بعدها باصطحابها إلى المستشفى لعلاجها ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة.