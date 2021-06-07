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رجل ينهي حياة زوجته بسبب فردتي «جوارب» مختلفتين

منذ 10 ساعات
1953
رجل ينهي حياة زوجته بسبب فردتي «جوارب» مختلفتين

القاهرة (صدى):
أنهى رجل في مصر حياة زوجته باستخدام «يد فاس»؛ لأنها أحضرت له «فردتين جوارب» مختلفتين خلال ارتدائه ملابسه استعداده للذهاب إلى صلاة الجمعة.

ووصلت السيدة إلى المستشفى مصابة بإصابات متفرقة نتيجة تعرضها للضرب المبرح ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصاباتها، فيما تم إلقاء القبض على الزوج.

واعترف الزوج بأنه كان يؤدبها لأنها مهملة، حيث أنها أحضرت له فردتي "جوارب" مختلفتين خلال ارتداء ملابسه استعدادا للذهاب إلى المسجد ليؤدى صلاة الجمعة، فقام بإحضار يد فاس وظل يضربها إلى أن أصيبت إصابات بالغة، وقام بعدها باصطحابها إلى المستشفى لعلاجها ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

مصر
رجل
جوارب
يد فاس

التعليقات

¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 5095
منذ 6 ساعات
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مطر الاسود
مطر الاسود عدد التعليقات : 3828
منذ 3 ساعات
الحق ليس عليك الحق على اهلها اللي زوجو بنتهم الى مجرم من امثالك قتلها في امر اتفه من التفاهة نفسها ومن الافضل ان تبحثو في سجلاته لان الجراة على القتل ليست صدفة ولا امرا عابرا
البسطويسي
البسطويسي عدد التعليقات : 2259
منذ 12 دقيقة
قمة النتاقض هذا كيف يصلي ووش يصلي اذا هذي تصرفاته

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

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