"السعودية للكهرباء" توفر وظائف هندسية وإدارية وتقنية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف هندسية وإدارية وتقنية بمدينة الرياض.
واوضحت السعودية للكهرباء أن الوظائف المتوفرة هي:
1- محلل تخطيط وميزنة:
- درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال).
- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
2- مُحلل نظم معلومات:
- درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب).
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
3- مُحلل القوى العاملة:
- درجة البكالوريوس في تخصص (نظم المعلومات الإدارية، الهندسة الصناعية).
- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
4- مهندس كهربائي:
- درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكهربائية) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
- أو درجة الماجستير في تخصص (الهندسة الكهربائية) لا يُشترط خبرة سابقة
وأشارت الشركة إلى أن التقديم سوف ينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب،ويمكن التقديم عبر بوابة الشركة.