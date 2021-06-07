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طريقة بسيطة تساعدك في ضبط مذاق القهوة

منذ 10 ساعات
2293
طريقة بسيطة تساعدك في ضبط مذاق القهوة

متابعة_أميرة خالد (صدى):
يعد مشروب القهوة من أكثر المشروبات التي يقبل عليها ملايين الأشخاص نظرا لتأثيرها على زيادة النشاط والتركيز كما أن لها انواع عديدة لكل منها شعبيتها ومذاقها الخاص .

ويمكن ضبط مذاق القهوة وإعدادها بسهولة وسرعة عن طريق عدة خطوات بسيطة وهي :

_يفضل شراء القهوة من المتاجر التخصصة في هذا المجال.

_حاول أن تطيل فترة بقاء القهوة فوق النار لمدة تزيد عن 4 دقائق.

_يمكن إطالة مدة تسخين القهوة حتى الغليان عن طريق إعدادها بالماء البارد وتهدئة النار لأقل درجة.

_ التأكد من أن الوعاء الذي تحضر فيه القهوة نظيف تماما.

_يضاف السكر حسب الرغبة، لكن يفضل تقليله بقدر الإمكان حتى لا يطغى على مذاق القهوة.

_ يفضل عدم تخزين القهوة لأكثر من شهر حتى لا تفقد قوة نكهتها.

وقالت إخصائية التغذية تامار صامويلز، إنه لا توجد أبحاث حاسمة في مسألة توقيت تناول القهوة، معتبرة أن عوامل العمر والعرق والثقافة تؤثر جميعها على الوقت الأمثل لشرب القهوة من أجل تحسين الأداء الوظيفي للذهن، مشيرة إلى أن الشخص يشعر باليقظة والتركيز خلال ساعة إلى ست ساعات بعد تناول المشروب، سواء أكان ذلك في الصباح أم بعد الظهر.

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زيادة النشاط

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

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