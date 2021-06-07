فنان كويتي يعتذر للشيعة

خالد الظفيري (صدى):
علق الممثل الكويتي نايف الراشد، للمرة الأولى على مسلسله الممنوع من العرض "للخطايا ثمن"، موضحا أنه تم الترويج له على أنه يتحدث عن زواج المتعة، بشكل خاطئ.
وأوضح الراشد أن العمل قدم زواجات المتعدد منها: زواج المسيار، العرفي، الصيفي، لكن ما برز هو "زواج المتعة".
ووجهه الراشد حديثه للشيعة قائلا إنه لم يقصد شيئا بعينه يسيء إليهم في هذا العمل، موضحا أن الشيعة هم من ساندوه في بداية حياته الفنية من خلال مسلسلي "صاحبة الامتياز"، و"جبروت امرأة".
وقدم نايف الراشد، اعتذاره للشيعة قائلا: "يمكن الخطأ من عندي، وإذا ما حاسين الخطأ من عندي أنا آسف، أنا ما أقصد، أنا هدفي عمل درامي".
وقوبل مسلسل "للخطايا ثمن" برفض شديد من قبل الشيعة في الكويت، لتحدثه بأمور تخصهم فيما وصفه البعض بالاستهزاء بالمذهب الشيعي، لتعلن حينها mbc عن عدم بثها للمسلسل.