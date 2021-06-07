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فنان كويتي يعتذر للشيعة

منذ 8 ساعات
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فنان كويتي يعتذر للشيعة

خالد الظفيري (صدى):
علق الممثل الكويتي نايف الراشد، للمرة الأولى على مسلسله الممنوع من العرض "للخطايا ثمن"، موضحا أنه تم الترويج له على أنه يتحدث عن زواج المتعة، بشكل خاطئ.

وأوضح الراشد أن العمل قدم زواجات المتعدد منها: زواج المسيار، العرفي، الصيفي، لكن ما برز هو "زواج المتعة".

ووجهه الراشد حديثه للشيعة قائلا إنه لم يقصد شيئا بعينه يسيء إليهم في هذا العمل، موضحا أن الشيعة هم من ساندوه في بداية حياته الفنية من خلال مسلسلي "صاحبة الامتياز"، و"جبروت امرأة".

وقدم نايف الراشد، اعتذاره للشيعة قائلا: "يمكن الخطأ من عندي، وإذا ما حاسين الخطأ من عندي أنا آسف، أنا ما أقصد، أنا هدفي عمل درامي".

وقوبل مسلسل "للخطايا ثمن" برفض شديد من قبل الشيعة في الكويت، لتحدثه بأمور تخصهم فيما وصفه البعض بالاستهزاء بالمذهب الشيعي، لتعلن حينها mbc عن عدم بثها للمسلسل.

الكويت
الشيعة
زواج المتعة
قنوات mbc

التعليقات

سعووود
سعووود عدد التعليقات : 74
منذ 8 ساعات
طيب
faessal
faessal عدد التعليقات : 127
منذ 8 ساعات
اللي يشوف الشيعه يقول انهم لهم دين قبل الإسلام . النصارى افضل منكم
شرحبيل
شرحبيل عدد التعليقات : 591
منذ 7 ساعات
المترديه والنطيحه طاح المتعوس على الحظ الردي
مستأجر طفران
مستأجر طفران عدد التعليقات : 144
منذ 7 ساعات
أقول تراب في وجه الممثل واولاد المتعة عيال الكلب يعني اني عندي دين انتم دينكم كله زنا ولواط ومتعه وطايحين بأمهاتكم واخواتكم والشبه واحد حمار راكب حمارة وفي الأخير يخلفون كعي زغير عليكم من الله ما تستحقون
صوت مكتوم
صوت مكتوم عدد التعليقات : 77
منذ 7 ساعات
لاحظوا الخبر يقول عندما تذمر الشيعة من الموضوع قامت قناة ام بي سي بحظر عرض المسلسل دليل واضح انهم يعملون في قناة تابعة لنا ضدنا
تعليق على الخبر
تعليق على الخبر عدد التعليقات : 20
منذ 6 ساعات
لكن عادى ام بي سي تعرض المسلسلات وكل مايسى للسنة وقناتها العربية تستضيف كل مسى للمملكة اما الشيعه حتى نقدهم ممنوع
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128904
منذ 3 ساعات
أتعتذر للمشركين عباد الخميني والقبور ، ايها المنافق السقيم البعرور..!!؟
زياد
زياد عدد التعليقات : 1
منذ ساعتين
الكويت عندهم قانون صارم ضد اي شخص يستهزأ من المذاهب الاسلامية الاخرى عندهم قانون يحترم حرية المعتقد خاصة اذا ماعلمنا ان نصف سكان الكويت شيعة.
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9299
منذ 11 دقيقة
وقوبل مسلسل "للخطايا ثمن" برفض شديد من قبل الشيعة في الكويت ****

لأنه يكشف الواقع الوسـخ اللي هم عايشين فيه ****

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أحدث التعليقات

رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
رااايق
وقوبل مسلسل "للخطايا ثمن" برفض شديد من قبل الشيعة في الكويت **** لأنه يكشف الواقع الوسـخ اللي هم عايشين فيه ****
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله **** هذي مع بنتها مشكلتهم صارت مسلسل مكسيي ما تدري متى ينتهي ** البنت عاقة والأم الله يعلم...
أبوخالد-أبها.
اقترح تقسم كاميرات ساهر إلى نصفين .. نصف للمرور .. والنصف الأخر لصحة الناس .
ابو محمد 😎 ✍️
غشيم مغامر ولا يعرف اساليب السلامه .. .. هذا اللي يقولون عنه : غشيم ومتعافي ..

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