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الحصيني: إنخفاض بدرجات الحرارة بدءا من الغد

منذ 12 ساعة
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الحصيني: إنخفاض بدرجات الحرارة بدءا من الغد

علي القحطاني (صدى):
توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأثنين، رياحا من خفيفة لشبه قوية على المنطقة الشرقية، والطرق الرابطة بين مدنها وخط الشرقية الرياض، وجنوبه، وأجزاء من المدينة المنورة، ومكة المكرمة.

كما توقع الحصيني أمطارا على المرتفعات الغربية والجنوبية وسلطنة عمان، مشيرا إلى تراجع الكتلة الحارة تدريجياً بداية من غد الثلاثاء.

وأوضح أن درجات الحرارة تنخفض من ثلاث إلى خمس درجات مئوية، ويكون واضحاً في نهاية هذا الأسبوع، حيث تخف شدة الحر لتعود الحرارة لمعدلاتها الطبيعة السنوية في مثل هذا الوقت من السنةً.

المملكة
الطقس
المناخ
الحصيني

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128898
منذ 8 ساعات
خير ان شاء الله ..
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66747
منذ 22 دقيقة
لا تفرحون 😂😂😂😂

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

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