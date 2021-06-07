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وزير الإعلام اليمني: استهداف الحوثي لمحطة الوقود شاهد على خذلان المجتمع الدولي

منذ 13 ساعة
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وزير الإعلام اليمني: استهداف الحوثي لمحطة الوقود شاهد على خذلان المجتمع الدولي

فهمي محمد (صدى):
صرح وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، بأن ‏الجثة المتفحمة للطفلة ليان طاهر والطفل حسن الحبيشي في استهداف ميليشيا الحوثي لمحطة وقود في حي الروضة بمدينة مأرب اليمينة، شاهدة على بشاعة إجرام الميليشيا، وخذلان المجتمع الدولي للشعب اليمني.

وأوضح الوزير الإرياني أن هذه الجريمة الإرهابية النكراء، امتداد لمسلسل الاستهداف المتواصل والمتعمد الذي تشنه ميليشيا الحوثي للأحياء السكنية، والأعيان المدنية في مدينة مأرب اليمنية، بهدف الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا بين المدنيين.

وجدد الإرياني التحذير من مخاطر كارثية على المدنيين في محافظة مأرب التي تضم أكبر تكتل للأسر النازحة جراء استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي، حيث استقبلت المحافظة معظم النازحين الفارين من العنف في مناطق سيطرة الميليشيا يشكلون 60٪ من إجمالي عدد النازحين و7.5٪ من سكان اليمن.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي يتعامى عن رؤية جرائم ميليشيا الحوثي وتاريخها الملطخ بالدماء، وأنها من انقلبت على الدولة والرئيس المنتخب وخطفت السياسيين والصحفيين والناشطين وزجت بهم في المعتقلات، ونهبت المرتبات وسرقت المساعدات الإغاثية، وفجرت البيوت، وتمارس هوايتها اليومية في قتل المدنيين والنساء والأطفال.

وأضاف: "إن المواقف الدولية المتخاذلة إزاء جرائم ميليشيا الحوثي المروعة بحق اليمنيين ستظل وصمة عار في جبين الإنسانية جميعا"، مشدداً على أن هذه الجرائم النكراء تضع المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة أمام اختبار حقيقي لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف أعمال القتل اليومي للمدنيين في محافظة مأرب بدوافع انتقامية التي يذهب ضحيتها النساء والأطفال، والعمل على إعادة تصنيف ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية".

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التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50368
منذ 13 ساعة
اثبت الحوثين بهذه الجريمه انهم اعداء لشعب اليمن وانهم عملاء لايران المجوسيه
زايد
زايد عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
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