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كيميائي يحذر: الأكياس الموجودة في المخابز خطيرة جدًا

منذ 14 ساعة
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كيميائي يحذر: الأكياس الموجودة في المخابز خطيرة جدًا

عادل الحربي (صدى):
شدد أستاذ الكيمياء الدكتور فهد التركستاني، على خطورة استخدام الأكياس البلاستيكية الموجودة في المخابز لما تسببه من أضرار على صحة الإنسان.

وقال التركستاني خلال برنامج "الراصد" : "منذ حوالي 15 عام صدر قرار باستبدال الأكياس في المخابز والفوالة، ولكن لضعف استمرارية الرقابة في هذا الشأن رجعت المخابز إلى استخدام الأكياس مرة أخرى، وهو أمر شديد الخطورة".

وأشار إلى أن تلك الأكياس مصنوعة من عدد من المواد الكيميائية والكربونية قد تكون سامة وضارة ومسرطنة.

كما لفت إلى خطورة المواد التي تعطي الليونة والشفافية والوقاية من الشمس، مؤكدا: "جميعها مواد ضارة قد تسبب أمراض للإنسان".

المملكة
المواد الكيميائية
المخابز
الأكياس البلاستيكية

التعليقات

الوفا طبعي
الوفا طبعي عدد التعليقات : 1881
منذ 13 ساعة
والله إنك صادق يادكتور وجعل والديك بالجنه..
لكن من أمن العقوبه أساء الأدب تعبنا واحناء نصيح وذبحنا الخوف على أهلها وأولادنا من مصايب الأجانب ولكن للأسف الشديد أقولها بالفم المليااااان ولاني خايف إلا من الذي خلقني(الأجني مسوي اللي براسه وإذا أنتقدته او هاوشته رده بكلمتييين خلي يولي)
لأنه عارف ومتأكد ماحد يقدر يكلمه حسبي الله ونعم الوكيل فيهم وبكل موظف بالذااااات البلديه المسؤولين عن الرقابه)
مطلع
مطلع عدد التعليقات : 31
منذ 9 ساعات
أين النظام بجميع جهاته عن فساد الأجانب ومن يقف خلفهم من المتسترين الخونة ؟ أين الحس الوطني ؟ أين المواطن الصالح ؟ أين السعودة العاجزة ؟ أين العمل من أجل نظافة البلد من العمالة الفاسدة والمتسكعة والمنفلته ؟ حسبنا الله ونعم الوكيل
أبوخالد-أبها.
أبوخالد-أبها. عدد التعليقات : 259
منذ ساعتين
اقترح تقسم كاميرات ساهر إلى نصفين ..
نصف للمرور ..
والنصف الأخر لصحة الناس .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

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