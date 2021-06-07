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فيديو.. مختص يكشف سبب حوادث احتراق السيارات صيفًا وكيفية تجنبها

منذ 15 ساعة
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فيديو.. مختص يكشف سبب حوادث احتراق السيارات صيفًا وكيفية تجنبها

علي القحطاني (صدى):
حذر متخصص في السيارات، من خطورة ترك العبوات المضغوطة بجميع أنواعها، داخل السيارة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقال المتخصص خلال برنامج "الراصد" : "لا تترك أي شيء مضغوط سواء مزيلات عرق أو معطرات أو أي شيء من هذا القبيل".

وتابع: "الحرارة في الظل أفضل من التعرض لأشعة الشمس مباشرة، حيث تساهم في تمدد تلك العبوات ما ينتهي بانفجارها داخل السيارة والتسبب في الحرائق".

كما حذر أيضا من خطورة ترك شاحن الجوال خاصة "الأنواع الرخيصة"، ناصحا بوضعه في مسند اليد أو الدرج الأمامي.

ونصح أيضا باستخدام "الشماسة" بوضعها على الزجاج الأمامي، مشيرا إلى رخص سعرها وأهميتها في التخفيف من حدة الحرارة داخل السيارة.

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12874
منذ 5 ساعات
الكتلة المغناطيسية للسائل والكتلة المغناطيسية لمواد تكوين المنتج كتل قابلة لإنتاج الطاقة في ظرف التمدد والتسخين الحراري أو ارتفاع الضغط الداخلي.
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128889
منذ 3 ساعات
تحذيرات مهمه ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50368
منذ 3 ساعات
ولا ننسى الولاعه الغازيه ثم يجب ان تترك النوافذ مفتوحه قليلا لتخفيف الحراره داخل السياره

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