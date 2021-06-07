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فيديو.. الكشف عن اقتراب موعد توزيع الجرعة الثانية من اللقاح

منذ 15 ساعة
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فيديو.. الكشف عن اقتراب موعد توزيع الجرعة الثانية من اللقاح

نايف السالم (صدى):
تشرع وزارة الصحة حاليًا في جدولة الجرعة الثانية للقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي يُتوقع أن يتم البدء في توزيعها خلال الأسابيع المقبلة.

ويعد هناك تفاوتًا في حجم الإقبال على مركز لقاحات فيروس كورونا الموجود بمنطقة أرض المعارض وذلك على مدار اليوم، بينما وقت العصر يشهد أقل إقبال للراغبين في أخذ اللقاح.

وتبدأ الأعداد في الزيادة من بعد المغرب ويستمر توافد الراغبين في أخذ اللقاء حتى منتصف الليل، بحسب تقرير "الإخبارية" .

يذكر أن استشاري العناية الحرجة للأمراض المعدية الدكتور عوض العمري، أوضح أن تأخر الجرعة الثانية من لقاح كورونا يجعل الجرعة الأولى منه تكون أقوى، بحسب ما تم إثباته مع لقاح أكسفورد.

بالفيديو.. استشاري: تأخير الجرعة الثانية من لقاح كورونا لا يسبب ضرر

وزارة الصحة
كورونا
لقاح كورونا

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واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

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