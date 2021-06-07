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رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع بيسينك هاسي لمدة موسمين

منذ 23 ساعة
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رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع بيسينك هاسي لمدة موسمين

طلال الغامدي (صدى):
أعلن نادي الأهلي عن التعاقد رسميًا مع الألباني والمدرب السابق لنادي الرائد بيسينك هاسي،مدرباً للفريق لمدة موسمين.

ونشر النادي مقطع فيديو لـ "هاسي" يرحب فيه بجمهور نادي الأهلي قائلاً: "السلام عليكم جمهور الأهلي.. أنا سعيد بتواجدي ضمن فريقكم العظيم ومتشوق لرؤيتكم وننجح سويًا إن شاء الله.. أراكم قريبًا".

واستعرض النادي الأهلى أبرز المعلومات عن "هاسي" الذي درب نادي الرائد والليفا وارسو وأولمبيا كوس.

كما حقق "هاسي" عدد من الألقاب والانجازات منها:

- لقب الدوري البلجيكي مع فريق أندرلخت موسم 2014/2013.

- لقب السوبر البلجيكي مع فريق أندرلخت موسم 2014.

- مساعد مدرب حقق لقب الدوري البلجيكي في ثلاث مناسبات من 2009 وحتى 2013.

- مدرب العام في بلجيكا موسم 2014 تأهل رفقة أولمبياكوس لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم2018/2017.

- تأهل رفقة ليفيا وارسو البولندي لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم2017/2016 .

- تأهل رفقة أندرلخت البلجيكي لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا وربع نهائي الدوري الأوروبي في الفترة من 2014 وحتى 2016.

وكانت "صدى" قد نشرت خبرًا يفيد بإعلان نادي الرائد عن رحيل المدرب الألباني بيسنيك هاسي بعد ثلاث سنوات قضاها مع الفريق الأول لكرة القدم.

نادي الأهلي
نادي الرائد
دوري أبطال أوربا
الدوري البلجيكي
بيسينك هاسي

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واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

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