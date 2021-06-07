وزير الرياضة: تحويل مقرات 3 أندية إلى استادات بحلول عام 2022

ماجد محمد (صدى):
كشف وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن تحويل مقرات 3 أندية إلى استادات بحلول عام 2022، من خلال مبادرة تطوير منشآت الأندية.
وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي، في مؤتمر التواصل الحكومي الذي عقده مساء اليوم الأحد، إنه تقرر تحويل ملاعب أندية "الشباب والاتفاق والفتح" إلى استادات بحلول منتصف عام 2022.
وأشار وزير الرياضة إلى أن المشروع سيشمل النواحي التالية:"تجديد أرضية الملاعب، تصميم مظلات المدرجات والكراسي، زيادة السعة الجماهيرية، ملاعب بدون مضمار، تغيير كفاءة أبراج الإنارة، تغيير أنظمة الصوت والإنذار، لوحات النتائج، غرف وصالات كبار الشخصيات، مناطق خدمات الجماهير".