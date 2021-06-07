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وزير الرياضة: تحويل مقرات 3 أندية إلى استادات بحلول عام 2022

منذ يوم
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وزير الرياضة: تحويل مقرات 3 أندية إلى استادات بحلول عام 2022

ماجد محمد (صدى):
كشف وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن تحويل مقرات 3 أندية إلى استادات بحلول عام 2022، من خلال مبادرة تطوير منشآت الأندية.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي، في مؤتمر التواصل الحكومي الذي عقده مساء اليوم الأحد، إنه تقرر تحويل ملاعب أندية "الشباب والاتفاق والفتح" إلى استادات بحلول منتصف عام 2022.

وأشار وزير الرياضة إلى أن المشروع سيشمل النواحي التالية:"تجديد أرضية الملاعب، تصميم مظلات المدرجات والكراسي، زيادة السعة الجماهيرية، ملاعب بدون مضمار، تغيير كفاءة أبراج الإنارة، تغيير أنظمة الصوت والإنذار، لوحات النتائج، غرف وصالات كبار الشخصيات، مناطق خدمات الجماهير".

 

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
وزارة الرياضة
استادات

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12874
منذ 10 ساعات
دعوني أقول كلمتين ثم أذهب

لكني أريدها أن تكون كلمتين شافية ووافية

غدر الأمين - وكذب الصادق - وقرار المسؤول سبعا

ورابعهتهم: ظلم الباحث والخامسة قتل البحث والسادسة لوعة المواطن والسادسة صدمة الوطن والسابعة شهقة الغريق
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12874
منذ 10 ساعات
لا تكسر قدمي لتمنعني من أن آتي إليك فأنا أسير عليها أيضا واحتاجها كثيرا
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12874
منذ 10 ساعات
لا تطعني في ظهري دعني أرى وجهك لعلي أفهم لماذا طعنتني
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12874
منذ 10 ساعات
لا تخرسني إن لم يعجبك كلامي فأنا بحاجة لأعبر لك عن استيائي
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12874
منذ 10 ساعات
لا تتجاهلني طويلا فالمظلوم لا ينسى مهما طالت رحلتك مع التجاهل
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12874
منذ 10 ساعات
كان يردد أستاذي 026712132

وكنت أتحدث معه كل يوم على مدى ٣٠ سنة

كان يقول لي كل يوم . كل مرة . كل اتصال

"إن كان في العمر بقية "

ومات صائما بعد صلاة الظهر ثاني أيام العيد

لأنه متوقع دائما أن ليس في العمر غير بقية

كتب الله أجر صيامه ونيته أن يصوم ستاً

لكن لم يكن في العمر بقية

د محمد ماجد بخش بحث ٤٠ سنة فكافئته الجامعة بكذبة

قالت مريض نفسيا

تعالوا نجري اختبارات مكافئة بيني وبينهم عند مختصين لنعرف من الظالم ومن الأظلم بل من الكاذب ومن الأكذب ومن المريض ومن الأمرض.

الحمد لله زالت الوزارة بكاملها وكانت دعوة لم أتوقع استجابتها

قلت "اللهم أمحو وزارتهم من ذكر القائل وقول الذاكر"

والآن أدعو في جهري وسري بما يفتح به الله علي مما يخفف علي همي ويزيل كربي ويأتي بتقاعدي . وكل يوم بحول الله

" إن كان في العمر بقية "
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12874
منذ 9 ساعات
في الذرة هناك وحدة ذرية هي الذرة وهي وحدة مجموع الذرات لوحدة العنصر وهي وحدة العنصر الممثلة أو وحدة العنصر الممثل وهي تمثل: تمثيل مجموع ذرات العناصر حول ذرة العنصر الممثلة بوحدة العنصر وبعدد ذرات العنصر أو بعدد وحدات العناصر الممثلة لها فكل ما في التمثيل الذري العددي هو تمثيل محوري مكافيء لثقل ما مغناطيسي على المستوى الثبات لوحدة كتلة المجموع المغناطيسي الممثلة بوحدات الكتلة الذرية المغناطيسية. وحاولوا تودعوا كتب مناهج الكيمياء قبل أن تودعكم. لأن العالم اليوم تابع ومتبوع. ومتنوع.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12874
منذ 9 ساعات
إن كان في العمر بقية . ربي يعوضني عن رئيس قسم وعميد كلية ووكلاء كلية كلهم كانوا من طلابي ونائب رئيس القسم كذلك من طلابي وأشرف على أبحاث الدكتورة ابنتي. ربي يعوضني عن تعبي فيهم جميعا. وأذكر لكم قول الشاعر :-

أعلمه الرماية كل يوم فلما أشتد ساعده أبكاني
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12874
منذ 9 ساعات
الحلقة المفرغة في تعريفها المبسط وبغض النظر عن مكان استعمالها هي عبارة عن مجموعة من الأسباب والتأثيرات التي تتسلسل مشكلة حلقة يتدهور فيها الحال مع نتائج كل سبب وتأثيراته على المجموع حيث تتوالى الأثار السلبية لتزيد الوضع سوءاً.
وبالعكس تماماً، تعتبر هذه الحلقات إيجابية عندما يكون هناك مجموعة من الأسباب والآثار الإيجابية مجتمعة ومتتالية وراء اي تحسّن في أية حالة عامة أم خاصة وتسمى حينها "بالحلقة "الحميدة أو النجيبة".

تنشأ وتكون هذه الحلقات على شكلين : إما بشكل تطويري عندما يزيد تأثير السبب في تدهور الوضع وإما بشكل ظرفي عندما يكون السبب وحده وبشكل مباشر وتام نتيجة للتأثير، أبسط شكل لهذه الحالة هو مفارقة "البيضة والدجاجة" نستطيع أن تعدّ هنا حال الطالب المتخرّج جديداً من جامعته والذي يبحث عن أول عمل في حين يطلب صاحب العمل دائماً خبرات عملية للتوظيف.

سبب بكائي وهو معنوي هو حسرتي عليهم، فقد نسوا شيئا مهما في الحياة

"كما تدين تدان"

وغدا لناظره قريب!

طبعا أستثني مشرف البحث الخلوق فهو جاء من ضمن القائمة التي درستهم ولا يشمله الجفاء الذي بدر من غيره
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12874
منذ 9 ساعات
يحاولون جاهدين عبر ١٨ عام أن يجبروني على التراجع بطريقة الإعدام غير المباشر

إنها كذلك طالما اتخذوا أو ارتضوا وتواصلوا بطريقة مريض ومضطرب نفسيا وسيلة للتخلص من أستاذهم وما هو غير صحيح

لكنهم الصقوه بوزارة الداخلية وهي براء منه لأن الوزير يعتمد برقيات المدير وهو مفوض من ولي الأمر بشؤون الجامعة وقرار عدم التجديد أثلج صدري وكان من الوزير خالد السبتي وقد التقينا وتحدثنا لكنه لم يستطيع انصافي بسبب تغير مسمى الوزارة في يوم لقائنا مساءا .وانتهت علاقته بالعمل.

وكل ما حصل بتقدير الله ولا شك. .. أن المغدور وهو أنا لا ينصف من غايبين الخصم والحكم. ولا يريد أي طرف ثالث أو لا يقدر حل الأزمة.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12874
منذ 9 ساعات
فشكرا لوزير الرياضة على السماح لي بالتعبير هنا .. في محاولة شبه مقطوعة في كل مرة

أتابع الآن فيلم إسماعيلية رايح جاي صورة بدون صوت
في مشهد بكاء كريمة مختار .. ومناظر هدم ودمار وربما آثار قصف وعدوان. حقيقة اتابع الفيلم دون فهم كالعادة فهذه محاولة فهم وعدم إغفال ما يدور من حولنا بشكل متزامن. وعلى ما يبدو من مشهد التشاور أن النهاية ستكون سعيدة أو قريبة إلى السعادة.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12874
منذ 5 ساعات
كنت أتابع الفنان سعيد صالح ومئاسيه مع الحبس وتذكرت ما لا كنت أود تذكره.

الظلم وحش وحِش وحِش والأوحش إنه ظلم ذوي القربي والصداقة أقوى قرابة..

صديقي لبه تضحك وتقول نحن حبسنا د محمد ماجد بخش حبس احتياطي
والله نفسي أعرف أنت كيف عايش

ما صحى ضميرك إلى اليوم يا صديقي

ليه تتآمروا على د محمد ماجد بخش

وفي يوم ٦_٦_١٤٣٢ قال لي صاحبك في حضور رئيس الجامعة الحالي

قال لي أنسى اللي حصل

واسمع الكلام

والله ما فهمت

والله ما فهمت

غير إننا لم نتفق على أن نبدأ صفحة جديدة

وقال لي : نحن دفعنا

وهل يغني المال في استعادة العمر

وكان المبلغ على ما أذكر حقوق فكرية وعملية وعلميه سابقة مثل كل الباحثين أقراني.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12874
منذ 5 ساعات
تصبحون على خير
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12874
منذ 5 ساعات
يبدو أنهم نسوا د محمد ماجد بخش ولا يتذكرونه الآن وعاشوا حياتهم .. ويبدو أنني أنفخ في قربة مقطوعة لا تحبس الهواء .. فلا أنا عارف ماذا أصنع وقد احرجت جدا يوم أمس عندما ألمح صاحب العمارة التي بها شقتين تضم بعض أبحاثي بالإخلاء حيث طال البقاء والضيافة ٣ سنوات انتهت !

ولا حل سوى استدعاء شركة نظافة وتعقيم . الآن
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12874
منذ 5 ساعات
انتقال الإلكترونات بين الذرات هو تمثيل لوحدة مجموع الذرات بدلالة وحدات تمثيل وحدات العناصر العددية الممثلة لوحدات العناصر المغناطيسية الممثلة لوحدات العناصر الممثلة.

[ هذه هي نص جريمتي العلمية التي اقترفتها في حق العالم ]
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12874
منذ 5 ساعات
وحدة العنصر تختلف فورا عند انتقال تمثيلها إلى وحدة العنصر الممثل حيث تصبح وحداتها الممثلة خاصة بوحدات تمثيل درجات الثقل الرابط المحورية المحيطة المكافئة ثقاليا ومغناطيسيا لدرجة الثبات بعد أن كانت تمثل لوحدات الثقل المركزية وكلاهما مجهول عدد الذرات مالم يتم تعريفها بوحدات الكتلة الذرية البنائية المحددة لدرجة الثقل بدلالة الفراغ العددي المكافيء لدرجة الثقل المغناطيسي القياسي الذي يمثل بوحدات العنصر أو وحدات العناصر.

وكيمياء المناهج غير صحيحة لكنها تعمل في إطار تعريفها ومضمون آلية تمثيلها وطريقة التعامل بتحديد ما يسمى عدد وحالة الأكسدة
وهو عدد ممثل للبناء الصاعد المنتظم. وهو حيلة رياضية مرتبطة بدرجة توزيع الذرات في الفراغ .

أكرر وأكرر وأكرر مرتبطة بدرجة توزيع الذرات في الفراغ .

وروايتي لم تكتمل بعد .. ولا تزال بعض الصفحات مقطوعة منها
الوفا طبعي
الوفا طبعي عدد التعليقات : 1881
منذ 3 ساعات
لنا بالحاضر وليس المستقبل والسبب...
لجنة إنضباط👎
لجنة إحتراف👎
لجنة الحكام👎
نسيييييت🐄🐄🐄
إذا صار فيه إنصاف لجمييييع الفرق دون عنصريه يصييير خير❗

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واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

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