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«صحة المدينة»: انخفاض الأكسجين بمستشفى المدينة المنورة نتيجة لخلل في لوحة التوزيع

منذ يوم
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«صحة المدينة»: انخفاض الأكسجين بمستشفى المدينة المنورة نتيجة لخلل في لوحة التوزيع

المدينة المنورة (صدى):
أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الأحد، بيانًا حول انخفاض الأكسجين في مستشفى المدينة المنورة يوم الثلاثاء الموافق 13\10\1442 هـ.

وأعادت صحة المدينة المنورة، التأكيد للجميع أن ما حدث عبارة عن خلل في لوحة توزيع الأكسجين بالمستشفى وقد تم اكتشافه من خلال نظام الإنذار المبكر وجرى على الفور مباشرة غرفة القيادة والتحكم لهذا الحدث وتنفيذ خطة الطوارئ داخل المستشفى بإعادة توزيع المرضى داخل الأقسام وتوفير اسطوانات أكسجين وأجهزة تنفس صناعي متنقلة لكل مريض على حده.

وأوضحت صحة المدينة، أن ذلك كإجراء احتياطي لضمان تقديم الاحتياج المطلوب له عند حدوث أي خلل، كما تم بعد ذلك نقل مرضى الحالات الحرجة إلى المستشفيات الأخرى كتدبير احترازي حسب خطة الطوارىء، مؤكدة أنه تم تشكيل لجنة هندسية وبمشاركة شركات متخصصة في أنظمة الغازات الطبية.

وأشارت إلى أن اللجنة أجرت تقييم كامل للمستشفى والأنظمة الموجودة والتاكد من سلامة الانظمة كما تم تعميد شركة متخصصة في انظمة الغازات الطبية لرفع قدرة شبكة الغازات في بعض الأقسام في المستشفى، لافتة إلى أنه جاري العمل على إعادة التنويم بالمستشفى بعد إتخاذ كافة الترتيبات اللازمة وتجربة جميع الأنظمة ومراجعة أدائها وبما يكفل صحة وسلامة المرضى وتجويد الخدمات المقدمة لهم.

صحة المدينة
خلل
مستشفى المدينة المنورة
نقص الأكسجين

التعليقات

naeem
naeem عدد التعليقات : 165
منذ يوم
كما شدد الله العقوبة على من ظلم أهل المدينة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل"، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبى".
زا
زا عدد التعليقات : 4021
منذ 11 ساعة
أنابيب الأوكسجين الطبي يتم تصديره للهند علي حساب المواطنين.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

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