مدرب الهلال يفكر في التعاقد مع لوكاس مورا كبديلا لجيوفينكو

ماجد محمد (صدى):
يرغب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدرب الجديد لنادي الهلال في ضم البرازيلي لوكاس مورا، نجم توتنهام للفريق، ليكون بديلا للإيطالي جيوفينكو، الذي قد يرحل خلال الميركاتو الصيفي.
وذكرت تقارير أن لوكاس مورا لم يقرر مستقبله بعد في توتنهام، على الرغم أنه يريد معرفة الخطط من المدرب الجديد، وسيجري وكيل أعماله محادثات مع المدير الرياضي للنادي، فابيو باراتيتشي قريباً“.
وأشارت تقارير سابقة إلى أن مورا دخل دائرة اهتمامات إدارة الهلال، بعد أن تلقى الفرنسي بافيتيمبي غوميز أكثر من عرض من الدوري التركي.
وأشارت إلى أن النصر يسعى لضم مورا، ولكن الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، المقرب من إدارة ”العالمي“، نفى الأمر، موضحا أنه تأكد بنسبة 100%، بأن اللاعب البرازيلي، لن ينضم إلى الفريق.
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