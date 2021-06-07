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مدرب الهلال يفكر في التعاقد مع لوكاس مورا كبديلا لجيوفينكو

منذ يوم
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مدرب الهلال يفكر في التعاقد مع لوكاس مورا كبديلا لجيوفينكو

ماجد محمد (صدى):
يرغب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدرب الجديد لنادي الهلال في ضم البرازيلي لوكاس مورا، نجم توتنهام للفريق، ليكون بديلا للإيطالي جيوفينكو، الذي قد يرحل خلال الميركاتو الصيفي.

وذكرت تقارير أن لوكاس مورا لم يقرر مستقبله بعد في توتنهام، على الرغم أنه يريد معرفة الخطط من المدرب الجديد، وسيجري وكيل أعماله محادثات مع المدير الرياضي للنادي، فابيو باراتيتشي قريباً“.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن مورا دخل دائرة اهتمامات إدارة الهلال، بعد أن تلقى الفرنسي بافيتيمبي غوميز أكثر من عرض من الدوري التركي.

وأشارت إلى أن النصر يسعى لضم مورا، ولكن الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، المقرب من إدارة ”العالمي“، نفى الأمر، موضحا أنه تأكد بنسبة 100%، بأن اللاعب البرازيلي، لن ينضم إلى الفريق.

إقرأ أيضا:

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الهلال
مدرب الهلال
الدوري التركي
لوكاس مورا
جارديم

التعليقات

بلبايتساسيلتنلبسلبسن
بلبايتساسيلتنلبسلبسن عدد التعليقات : 58
منذ يوم
ان شاء الله مايفرح فيه الطاقية يخطفه عمكم العالمي
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2055
منذ 22 ساعة
سواى الهلال تعاقد معاه او ماتعاقد
داعسين عليكم يابني فقر
اخذ الدوري مرتين واسيا وكاس الملك وجاري تحميل كاس السوبر واسيا الثامنه
وانت خلك مبسوط على صفقاتك وحراج البطولات
طارت الطيارة
طارت الطيارة عدد التعليقات : 13
منذ 18 ساعة
شكرآ زعيم اسياء عطيته في الجبهه 😂😂😂😂
الوفا طبعي
الوفا طبعي عدد التعليقات : 1881
منذ 13 ساعة
ياحلييييله يحلم 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
لاااااتحلم كثير عشان لاتجيك حالة ترفسسس
لأنه في نادي عالمي إسمه نادي النصر كبير الرياض بإذن الله ماتتنفس ويضغطك مثل ما ضغغغغط اللي قبلك🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
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