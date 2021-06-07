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ضبط 45 مصابًا بفيروس كورونا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي في الباحة

منذ يوم
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ضبط 45 مصابًا بفيروس كورونا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي في الباحة

الباحة (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة، بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط 45 شخصاً بالمنطقة، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واتخذت الإجراءات النظامية، تمهيداً لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

ونصت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا.

وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

الجهات الأمنية
منطقة الباحة
الحجر الصحي
الإجراءات الاحترازية
جائحة كورونا

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128889
منذ 19 ساعة
شرشحوهم وشخبطوهم ..
ابو عبدالله
ابو عبدالله عدد التعليقات : 1
منذ 12 ساعة
المفروض مثل هؤلاء تكون عقوبتهم اشد من غرامى 200الف .. ما يفعلنه يعد شروع في قتل واستهتار بالمجتمع وحياة الاخرين..
المفروض الغرامه لا تقل عن 500 الف ريال. والسجن لا يقل عن خمس سنوات.
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50368
منذ 3 ساعات
لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي .. ولو نار نفخت بها اضائت ولكن انت تنفخ في رمادي ... التعليمات واضحه ولكن بعض الناس يتعمدون مخالفة النظام وهؤلاء يستحقون العقاب الشديد

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

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