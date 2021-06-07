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«عروس داعش» تزيح الستار عن تفاصيل جديدة

منذ يوم
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«عروس داعش» تزيح الستار عن تفاصيل جديدة

دمشق (صدى):
أثارت شميمة بيغوم الملقبة بـ "عروس داعش"، الجدل من جديد حول قصة انضمامها إلى التنظيم الإرهابي، حيث زعمت أنها فرت من المملكة المتحدة للانضمام إلى التنظيم عندما كانت في 15 من عمرها لأنها لم تكن تريد أن تترك وحيدة خلف صديقتيها.

وقالت الفتاة، أنها كانت شابة وساذجة وأرادت مساعدة الناس في سوريا التي مزقتها الحرب، لافتة إلى إن مؤيدي داعش جندوها وصديقاتها على الإنترنت ليكونوا جزءاً من شيء ما، مضيفة أنهم استغلوا شعورهن بالذنب، تجاه من يعانون في سوريا.

وأضافت عن قرار السفر لسوريا "كنت أعلم أنه قرار كبير، لكنني شعرت بضرورة القيام بذلك بسرعة". وتابعت "لم أكن أريد أن أكون الصديق الذي تخلف عن الركب"، مستطردة "عندما توفيت ابنتي كان الأمر صعباً للغاية لأنني شعرت بالوحدة وشعرت أن عالمي بأكمله ينهار أمامي ولا يمكنني فعل أي شيء".

 

 

سوريا
بريطانيا
داعش
عروس داعش

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128912
منذ يوم
من شذ عن القاعدة السويه ، يستاهل مايواجهه من فعل معاكس ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50368
منذ 14 ساعة
كل النساء الاتي ذهبن الى داعش هدفهن الجنس المستمر فنظام الدواعش هو تبادل الزيجات فيما بينهم فهذا يطلقها والاخر يتزوجها

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
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